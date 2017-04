Opité ženy prišli do herne v Ružomberku s plynovou pištoľou a ohrozovali ľudí

BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) – Dve opité mladé ženy prišli do ružomberskej herne s plynovou pištoľou a ohrozovali ľudí, policajti ich obvinili z výtržníctva. Ako ďalej agentúru SITA informovala žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová, Ružomberčanky boli vo veku 24 a 19 rokov a incident sa stal v sobotu ráno.



Najskôr mladšia žena so zbraňou vyšla na terasu a jedenkrát vystrelila na budovu blízko herne. Zabrániť jej v tom chceli jeden z hostí a pracovníčka herne..





„Žena neskôr verbálne a fyzicky napadla návštevníčku baru, ktorej sa zastala jej kamarátka. Tú však fyzicky napadla 24-ročná mladá žena, ktorá po útoku vyšla na terasu herne, kde pištoľou jedenkrát vystrelila a kričala pritom, že všetkých pozabíja,“ priblížila policajná hovorkyňa a dodala, že 24-ročnú ženu polícia obvinila aj z prečinu násilia proti skupine obyvateľov.



Na staršiu obvinenú ženu podali podnet na vzatie do väzby, druhú z obvinených žien podľa Balogovej stíhajú na slobode.