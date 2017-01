Opel sa zrazil s Audi, nehodu neprežili traja ľudia



Pri dopravnej nehode vyhasol život vodiča vozidla Opel Vectra a jeho dvoch spolujazdcov, 20-ročného vodiča Audi s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice.BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody v obci Oščadnica (okr. Čadca), pri ktorej zomreli traja ľudia. Ako ďalej agentúru SITA informovala žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová, nehoda sa stala v sobotu večer pred 22:00.



Na aute značky Opel Vectra išiel v smere zo Žiliny do Čadce 42-ročný vodič. Pri predbiehaní auta, ktoré išlo pred ním, sa nestihol zaradiť do svojho jazdného pruhu a zrazil sa s protiidúcim autom značky Audi A4, ktoré viedol 20-ročný vodič. Pre náraz auto Opec Vectra odhodilo mimo cesty a tam ostalo prevrátené na streche.



"Pri dopravnej nehode na mieste vyhasol život vodiča vozidla Opel Vectra a jeho dvoch spolujazdcov," doplnila hovorkyňa s tým, že 20-ročného vodiča Audi s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.