Opatrenia v ozdravnom pláne VšZP idú proti pacientom, tvrdí Sulík

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) - Opatrenia v ozdravnom pláne Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) idú v plnom rozsahu proti pacientom.Vyhlásil to v pondelok na tlačovej besede predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. "Sú to poistenci, občania, ktorí budú všetky tie minulé rozkrádačky a plytvačky znášať," povedal.



Podľa informácií vyplývajúcich z predbežnej účtovnej závierky za rok 2016 bude očakávaná strata poisťovne vo výške približne 200 miliónov eur. Ozdravný plán poisťovne odsúhlasil koncom decembra minulého roka Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). V súčasnosti sa ním zaoberá ministerstvo zdravotníctva. .



Liberáli navrhujú niekoľko opatrení



Liberáli navrhujú niekoľko opatrení, ktoré by Všeobecnej zdravotnej mohli pomôcť. Ako priblížil člen zdravotníckeho tímu strany SaS Martin Barto, VšZP ako najväčšia zdravotná poisťovňa na trhu má šancu nakupovať zdravotnú starostlivosť za najnižšie ceny. Barto však upozornil, že podľa Správy o vykonávaní verejného zdravotného poistenia za rok 2015, ktorú vypracoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, VšZP za mnoho výkonov a vyšetrení platí nie najmenej, ale najviac.





"Veľmi často viac ako zdravotná poisťovňa Dôvera. Pokiaľ by vyrokovala VšZP ceny na úrovni Dôvery, tak tie úspory by sa mohli prejaviť v číslach okolo desiatok miliónov eur," povedal člen zdravotníckeho tímu.



SaS odporúča ozdravenie nemocníc



Zástupcovia SaS tiež odporúčajú ozdravenie univerzitných a fakultných nemocníc. "Ide o to, že väčšina z nich nemá žiadne pevné rozpočtové obmedzenia. Jednoducho ich hospodárenie nie je možné ľahko skontrolovať," uviedol Barto. Podľa člena zdravotníckeho tímu by VšZP mohla usporiť aj na prevádzke, v tejto časti je ozdravný plán málo ambiciózny. "Pokiaľ by sa ušetrilo 10 percent na prevádzke, ako sa to urobilo v minulosti, je možné ročne získať deväť miliónov eur," poznamenal Barto.



Ozdravný plán VšZP neobsahuje podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smer-SD) žiadne opatrenia, ktoré by išli proti pacientovi. Šéf rezortu to vyhlásil minulý týždeň po stretnutí s premiérom Robertom Ficom."Vyjadril som sa dosť jasne niekoľkokrát, že nemôžeme robiť úspory, ktorých cieľom je šetrenie na pacientovi, ale že chceme robiť redistribúciu zdrojov tam, kde to má význam," povedal.