Opatrenia Smeru proti Rómom cez Most neprejdú, tvrdí Bugár

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) – Stranou Smer-SD ohlasované opatrenia proti Rómom podľa predsedu Most-Híd Bélu Bugára cez jeho stranu neprejdú. Ako Bugár povedal v rozhovore pre agentúru SITA postoj Smeru k rómskej menšine nie je názor vládnej koalície.



"Nimi vyhlasované opatrenia nie sú našim cieľom a cez nás neprejdú. Ak by niekto chcel využiť, alebo zneužiť rómsku problematiku na získavanie bodov, cez nás to neprejde," vyhlásil Bugár s tým, že to nie je len preto, že jeho strana nominovala splnomocnenca vlády pre rómsku problematiku.



Most je podľa Bugára občianska strana, ktorá má v programe aj riešenie rómskeho problému. "Mnoho problémov, ktoré pomenoval Smer v súvislosti s Rómami pochádza z toho, že ide o regióny, kde je najmenej práce. My presadzujeme, aj keď minister práce Ján Richter sa tomu trochu bráni, že štát, úrad práce, musí ponúknuť prácu. Ak dovážame pracovníkov z Rumunska, alebo zo Srbska na drobné poľnohospodárske práce, ako je napríklad vylamovanie vedľajších výhonkov na paradajkách a máme 9,5 percentnú nezamestnanosť, tak psou povinnosťou vlády, je to zmeniť," vyhlásil Bugár podľa ktorého úrad práce musí ponúknuť prácu.



Ak ju však dotyčný odmietne, vypadne zo sociálneho systému. "Vtedy zistíme, kto zneužíva sociálny systém. Pre Rómov je jeden z najväčších problémov, že nemajú prácu" konštatoval.



Most však nemá problém s tým, aby sa posilnila prítomnosť polície v oblastiach, kde je vyššia kriminalita. "Nie je dobré, keď polícia len pokutuje a tam, kde treba chrániť a pomáhať, tam policajtov nevidieť," dodal Bugár.



Premiér Robert Fico v decembri na straníckom sneme v Prešove povedal, že je potrebné urobiť poriadok v rómskych osadách. Vyrastá v nich totiž ďalšia generácia, ktorá nechce pracovať. "Treba reštriktívne opatrenia," povedal s tým, že zneužívanie sociálneho systému tolerovať nebude.



Minister vnútra Robert Kaliňák zas avizoval, že polícia bude uplatňovať osobitný program na zvýšenie bezpečnosti v obciach a mestách so sociálne vylúčenými spoločenstvami a rómskymi osadami, ktoré sú považované za problémové. "Tam všade bude zásadným spôsobom zvýšený výkon policajného zboru, budeme zásadne prítomnejší," vyhlásil. Podľa neho na Slovensku je 1992 rómskych osád a malých komunít, z ktorých je viac ako polovica problémová.