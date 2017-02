Ondrej Duda sa dočkal, začal trénovať s tímom Herthy

BERLÍN 14. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Ondrej Duda, počas ostatných mesiacov sužovaný zranením kolena, absolvoval utorkový tréning futbalistov Herthy Berlín.



"To, na čo sa čakalo, sa v utorok stalo skutočnosťou - Ondrej Duda po dlhej, predlhej prestávke zavinenej zranením kolena konečne opäť trénoval so svojimi spoluhráčmi," konštatuje klubový web, pripojil fotodokumentáciu. "Som rád, že som opäť trénoval s tímom, bolo to ako môj prvý deň v Herthe," povedal Duda a dodal: "Som fit, ale potrebujem ešte nejaký čas, kým budem môcť hrať.".



Duda prišiel do Herthy pred touto sezónou z Legie Varšava. Bol súčasťou slovenskej reprezentácie na vlaňajších ME vo Francúzsku, skóroval v úvodnom dueli proti Walesu (1:2). Za Herthu dosiaľ nastúpil v jedinom stretnutí: 30. júla odohral prípravný zápas proti Eintrachtu Braunschweig.



Dvadsaťdvaročný stredopoliar sa už v novembri krátko pripravoval s mužstvom, no následne ho zdravotné problémy opäť eliminovali. Predstavitelia klubu ho poslali na vyšetrenia, záťažové testy a terapie k lekárovi Hansovi-Wilhelmovi Müllerovi-Wohlfahrtovi a začiatkom decembra Duda v Berlíne podstúpil operáciu kolena.



V stredu má Hertha na programe dve tréningové jednotky - o 10.00 h a 14.30 h, pripomenul klubový web. V sobotu o 15.30 h Berlínčania privítajú na svojom štadióne hráčov mníchovského Bayernu, súboj s lídrom bundesligového poradia je súčasťou 21. kola aktuálneho ročníka. Herthe, ktorá má v kádri aj pravého obrancu Petra Pekaríka, patrí šiesta pozícia.