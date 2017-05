Olympijského šampióna Holcomba našli mŕtveho v hotelovej izbe

Skvelého amerického bobistu Stevena Holcomba našli mŕtveho v hotelovej izbe v olympijskom tréningovom centre v Lake Placide v štáte New York.....

LAKE PLACID 7. mája (WebNoviny.sk) - Skvelého amerického bobistu Stevena Holcomba našli mŕtveho v hotelovej izbe v olympijskom tréningovom centre v Lake Placide v štáte New York. Príčina smrti olympijského víťaza a päťnásobného majstra sveta zatiaľ nie je známa, podľa vyšetrovateľov pravdepodobne zomrel v spánku. Mal 37 rokov.



"Holcombe bol tvárou nášho športu, bol to jediný bobista v Spojených štátoch, ktorého ľudia reálne poznali a bol predmetom ich rozhovorov. Aj z tohto dôvodu je to pre nás obrovská strata," uviedol iný americký bobista Nick Cunningham, ktorý v Lake Placide býval vedľa Holcomba..





Holcombe bol pilotom víťazných amerických štvorbobov zo zimných olympijských hier 2010 vo Vancouveri, o štyri roky neskôr v Soči bral dvakrát bronz ako člen posádky dvojbobov aj štvorbobov. V rozpätí rokov 2009 - 2013 získal päť titulov majstra sveta a tiež päť bronzových medailí z MS.



Členovia americkej bobovej komunity tvrdia, že jeho život bol synonymom bobovej dráhy - kľukatý s množstvom zákrut a zmien smeru. Pred rokom sa pokúsil o samovraždu, v dávnejšej minulosti mu hrozilo aj oslepnutie. V prípade jeho smrti bola nariadená súdna pitva.