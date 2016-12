Olympiáda je najviac pre športovca, uznal Peter Sagan

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Chodecký superman Matej Tóth sa stal Športovcom roka 2016, ale minimálne rovnakú pozornosť na slávnostnom galavečere vzbudil aj Peter Sagan. A to z viacerých dôvodov.



Fenomenálny cyklista prišiel na slávnosť do činohernej sály novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave dobre naladený a v zaujímavom outfite. Červené sako doplnil čiernym klobúkom a paličkou.



Keď nadišiel správny čas, prevzal si divácku cenu pre najobľúbenejšieho športovca a pri tejto príležitosti pozval na pódium oboch rodičov, manželku, tiež fanklub, ktorý ho podporoval počas víťazného špurtu na majstrovstvách sveta v Dauhe a napokon aj svojich tímových kolegov - brata Juraja a Michaela Kolářa. "Všetkým vám patrí veľké ďakujem. Viac slov ani netreba," pozdravil sa verejne v priamom prenose RTVS s každým zo svojich blízkych.



Na konci slávnostného večera sa športová verejnosť dozvedela meno nového kráľa športu pod Tatrami. Olympijský víťaz Tóth v novinárskom hlasovaní napokon dostal prednosť pred majstrom sveta Saganom, ale obaja naznačili, že kto bol prvý alebo druhý, bolo dva dni pred Vianocami druhoradé.



Obaja si na pódiu vzájomne poblahoželali a Sagan neskôr v zákulisí na margo svojho druhého miesta a tiež na adresu Tótha uznanlivo povedal: "Olympiáda je najväčšie podujatie pre športovca. Matej Tóth ju vyhral, preto dominoval aj v tejto ankete. Ja som rád, že som skončil na druhom mieste, som na to hrdý."



Dvojnásobný majster sveta Peter Sagan len vo štvrtok dorazil na Slovensko zo Švajčiarska, kde mal povinnosti so svojím novým tímom Bora-Hansgrohe a už bol na roztrhanie. O tri hodiny neskôr už bol v Bratislave, kde sa dekorovali najlepší športovci Slovenska.