Október v znamení swingu: Veľký tanečný večer po roku opäť v Starej tržnici

Bratislava, 5.4.2017 ( WBN/PR ) – Obľúbená swingová tančiareň spojená so súbojom dvoch najlepších česko-slovenských big bandov sa po roku vracia do Starej tržnice. Piaty ročník každoročne vypredaného podujatia prinesie 6. októbra príležitosť zatancovať si za sprievodu svetoznámych orchestrov Bratislava Hot Serenaders a Melody Makers Ondřeja Havelku. Oba orchestre sa do Starej tržnice vracajú po úspešnom roku a vo výbornej kondícii. Kým legendárni Melody Makers „položili na lopatky“ počas minuloročného berlínskeho súboja big bandov aj nemecký Swing Dance Orchestra Andreja Hermlina, slovenskí Bratislava Hot Serenaders pokračovali v koncertnom ťažení, ktoré vo februári tohto roku vyústilo už do piateho európskeho turné. Väčšina vypredaných koncertov vo Fínsku, Rusku aj Pobaltí svedčia o tom, že konkurencia na oboch stranách bude veľká.Ondřej Havelka a jeho Melody Makers disponujú širokým repertoárom známych skladieb populárnej hudby obdobia raného a vrcholného swingu od začiatku 30. rokov. Orchester 14 hudobníkov vedie sólista Ondřej Havelka – herec, režisér, scenárista a všestranne talentovaný zabávač v jednej osobe. Pre jazz a swing z obdobia medzi dvoma svetovými vojnami žije od svojich študentských čias. .

Čerství 25-roční jubilanti Bratislava Hot Serenaders pod vedením trubkára Juraja Bartoša sú unikátnym orchestrom špecializujúcim sa na hot-jazzovú hudbu 20. a 30. rokov. Teleso, ktoré je preslávené vernou interpretáciou jednej éry má aktuálne 20 členov: 15 hudobníkov, ale tiež vokálne trio Serenaders Sisters či spevákov Miloša Stančíka a Jozefa Kuriľáka.Okrem čerstvého „fínsko-rusko-pobaltského“ turné absolvoval orchester úspešné šnúry aj po Spojenom kráľovstve (2014-2016). Aj vďaka nim sa stal pravidelným inventárom festivalov vo Whitley Bay, Marlborough či Edinburghu. Priazeň zahraničných fanúšikov si získal nielen interpretáciou skladieb presláveného orchestra Duke Ellingtona, ale aj slovenskej tanečnej hudby medzivojnového obdobia. Práve spoločenská objednávka zahraničného publika po slovenských skladbách odohratých na turné v Anglicku i Petrohradskej oblasti Ruska, viedla orchester v roku 2016 k vydaniu rýdzo slovenského CD pod názvom Ja vodku rád pijem.

Tančiareň, ktorá je nielen výnimočným koncertným ale predovšetkým tanečným zážitkom, zrkadlí americkú tradíciu 20.– 30. rokov, v rámci ktorej bolo ku koncu sezóny zvykom usporiadať tzv. Big Band Battle. Na tomto súboji big bandov sa zúčastnil ako víťazný orchester z predošlého roku, tak aj orchester, ktorý sa o tento angažmán uchádzal v nadchádzajúcej sezóne. Obe telesá sa teda striedali pri hraní tanečných kôl po celý večer, ktorý nakoniec vyvrcholil súbojom „pieseň na pieseň". Samozrejme, orchester ktorý zožal najväčší úspech, získal angažmán na ďalší rok.Slovenská swingová tančiareň pod názvom Veľký tanečný večer zavíta do priestorov bratislavskej Starej tržnice už tradične prvý októbrový piatok - 6. októbra o 19.00 hodine.