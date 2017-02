Okruh poistencov s nulovým limitom za lieky sa nerozšíri

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) - Okruh poistencov s nulovým limitom spoluúčasti pri doplatkoch za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sa nerozšíri. Návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú predložili poslanci za hnutie Sme rodina totiž parlament neposunul do druhého čítania.



"Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike sa navrhuje podporiť mladé rodiny s deťmi do troch rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, teda skupiny spoluobčanov, ktoré sú ekonomicky najviac ohrozené. Tieto skupiny našich spoluobčanov nebudú doplácať na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ale ich uhradia zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia," vysvetlili poslanci v dôvodovej správe. .



Predkladatelia chceli, aby sa nulový limit týkal detí do troch rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, invalidných dôchodcov. V spomínanom okruhu mali byť aj invalidní výsluhoví dôchodcovia alebo invalidi, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Zahrnutí tiež mali byť poberatelia starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok a osoby, ktoré majú dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok.



V súčasnosti je limit spoluúčasti pri doplatkoch za lieky pre deti do 6 rokov vo výške 8 eur za kalendárny štvrťrok a pre ťažko zdravotne postihnuté deti mladšie ako 6 rokov nula eur. Štvrťročný limit u starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ŤZP predstavuje 25 eur.