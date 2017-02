Oilers prehrali, nepomohla ani Sekerova asistencia

Hokejisti Edmontonu Oilers v zostave aj so Slovákom Andrejom Sekerom podľahli Washingtonu Capitals 1:2 v piatkovom zápase zámorskej NHL.....

WASHINGTON 25. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Edmontonu Oilers v zostave aj so Slovákom Andrejom Sekerom podľahli Washingtonu Capitals 1:2 v piatkovom zápase zámorskej NHL. Pre Capitals to bola trinásta domáca výhra v rade a vyrovnali ňou vlastný klubový rekord. V 13. minúte otvoril skóre zápasu Tom Wilson, ale na začiatku druhej tretiny vyrovnal Leon Draisaitl. Posledný zápis do listiny strelcov patril útočníkovi Caps Justinovi Williamsovi v čase 45:38.



Pri góle nemeckého útočníka Oilers asistoval okrem Sekeru aj Connor McDavid, najproduktívnejší hráč celej NHL. Inak sa však v stretnutí nepresadil. Barry Trotz, tréner domáceho tímu, vo svojom 699. odkoučovanom zápase proti jeho útoku s Maroonom a Draisaitlom na krídlach nasadzoval väčšinu zápasu lajnu Marcus Johansson - Jevgenij Kuznecov - Justin Williams. .



Kuznecov svojim výkonom oslnil



"Kouč Trotz nám dal výzvu, hrať proti McDavidovi. Mali sme puk častejšie než oni, a to je spôsob, ako ho zastaviť. Nemôže skórovať, ak nemá puk," priblížil po stretnutí taktiku strelec víťazného gólu Williams. Zaskvel sa hlavne rusky center Kuznecov, ktorý síce nebodoval, ale defenzívne patril k najlepším hráčom na ľade.



"Kuzy bol dnes po defenzívnej stránke fenomenálny," pochválil ho brankár Washingtonu Braden Holtby. "Mať puk je dobrá obrana. Hrať proti McDavidovi nie je jednoduché, ale on (Kuznecov, pozn.) kontroloval hru." Pridal sa aj člen zadných radov Oilers Oscar Klefbom. "Je vážne dobrý. Skvelý s pukom na hokejke, a vie dobre prihrať," priblížil kvality svojho súpera Klefbom.



Holtby si v stretnutí pripísal 30 úspešných zákrokov, jeho kolega z Edmontonu, Cam Talbot, o sedem menej. Domáci nastúpili bez troch stabilných členov základnej zostavy a opôr tímu: chýbali im členovia defenzívy Matt Niskanen s Brooksom Orpikom a útočník T.J. Oshie. Do prvého útoku sa tak ku hviezdam tímu Alexandrovi Ovečkinovi a Nicklasovi Bäckströmovi posunul Brett Connolly a svoje debutové štarty v tejto sezóne NHL si pripísali nováčik Riley Barber a obranca Aaron Ness.



Dallas po voľne s výhrou



Tím Calgary Flames zdolal Floridu Panthers 4:2. "Plamene" tromi gólmi v rozmedzí piatich minút počas úvodného dejstva odskočili svojmu súperovi. Gólman Flames, Chad Johnson, ktorý nechytal od 13. februára, síce v prvej dvadsaťminútovke pustil za svoj chrbát dve z ôsmich striel Panthers, v ďalšom priebehu hry však neinkasoval z tridsiatich pokusov ani raz.



"Myslím si, že bol dnes veľmi dobrý," vyjadril sa o ňom pozitívne kouč Flames Glen Gulutzan. Jeho náprotivok z Floridy, Tim Rowe, použil ešte obdivnejšie výrazy. "Ich brankár chytal neuveriteľne, vyhral im zápas," povedal Rowe.



Dallas odohral svoj prvý zápas po päťdňovom voľne a hneď to bolo za dva body. Tri góly v tretej tretine a 25 úspešných zásahov Kariho Lehtonena pomohlo nakloniť misky váh na stranu "hviezd" a zdolať Arizonu Coyotes 5:2. V zostave Stars sa už neobjavil Patrick Eaves, ktorého vymenili do Anaheimu za voľbu v druhom kole tohtoročného draftu.



Jamie Benn, jeho bývalý spoluhráč a strelec víťazného gólu do siete Floridy, o ňom niečo pre nhl.com povedal. "Jeden z najnesebeckejších hráčov, s akým som kedy hral, skvelý spoluhráč a skvelý chalan. Bolo ťažké počuť tú správu," oznámil Benn.



Sumáre:



Washington - Edmonton 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Góly: 13. Wilson (Orlov, Chorney), 46. Williams (Beagle, Alzner) - 21. Draisaitl (SEKERA, McDavid)



Andrej Sekera (Edmonton) odohral 20:43 min, 0+1, 2 strely



Carolina - Ottawa 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



Góly: 2. J. Staal (DiGiuseppe, B. McGinn), 36. Lindholm (DiGiuseppe, J. Staal), 40. St?lberg (Aho, V. Rask)



Florida - Calgary 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)



Góly: 5. Bjugstad (Jokinen, R. Smith), 18. Barkov (Huberdeau, R. Smith) - 9. S. Bennett (Michael Stone, Brouwer), 11. Backlund (Tkachuk, Frolík), 14. Engelland (Frolík, Tkachuk), 26. Brouwer (Stajan, Bouma)



Dallas - Arizona 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)



Góly: 15. D. Shore (Hudler, Lindell), 39. Klingberg (Spezza, D. Shore), 44. Jamie Benn (Jordie Benn, Lindell), 50. Korpikoski (Faksa, Oleksiak), 56. Eakin (Jamie Benn, B. Ritchie) - 8. Vrbata (Domi, Goligoski), 34. Hanzal (Vrbata, C. Murphy)