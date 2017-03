Ofenzíva proti džihádistom v Mósule prináša aj množstvo civilných obetí

Predseda irackého parlamentu Salím Džabúrí vyjadril v sobotu znepokojenie nad správou, podľa ktorej zahynuli pri najnovšej ofenzíve proti militantom....

BAGDAD 25. marca (WebNoviny.sk) - Predseda irackého parlamentu Salím Džabúrí vyjadril v sobotu znepokojenie nad správou, podľa ktorej zahynuli pri najnovšej ofenzíve proti militantom Islamského štátu (IS) v meste Mósul aj stovky civilistov. Iracké bezpečnostné zložky vyzval, aby urýchlene poskytli zákonodarnému zboru informácie o údajnom zabíjaní.



"To, čo sa deje, je veľmi nebezpečné a nie je to možné tolerovať," uviedol Džabúrí vo svojom vyhlásení..





Nemenovaný predstaviteľ úradu civilnej ochrany v Mósule v piatok informoval agentúru DPA, že tu zahynulo už viac než 3000 civilistov odvtedy, ako iracké vládne sily podporované USA 19. februára začali novú ofenzívu s cieľom oslobodiť západnú časť mesta spod okupácie IS. Dodal, že odhadom asi 2070 tiel zostáva pod troskami zničených budov.



V celkovom počte sú podľa zdroja DPA zarátaní aj civilisti usmrtení pri náletoch, ktoré sily Iraku a vojenskej koalície pod vedením USA podnikli za posledné tri dni v mósulskom Starom meste.



Bojová operácia v štvrtiach Mósulu na západnom brehu rieky Tigris je zložitá vzhľadom na tamojšiu vysokú hustotu obyvateľstva a úzke, preplnené ulice. Postup irackých vládnych síl v posledných týždňoch spomaľovali protiútoky IS, ale aj skutočnosť, že v danej časti mesta uviazli desaťtisíce civilistov.



