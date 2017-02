Odvolávať Fica chce aj Kollár, opozícia už má dosť podpisov

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Opozičné strany SaS a OĽaNO-NOVA majú zozbieraných už dostatok podpisov pod návrh na odvolanie premiéra Roberta Fica. K návrhu sa v piatok pridal aj poslanecký klub hnutia Sme rodina a nezaradený poslanec Zsolt Simon.



O zvolanie schôdze, na ktorej by sa odvolával Fico, požiadajú v piatok alebo začiatkom budúceho týždňa. Podpisy pod zvolanie schôdze začala opozícia zbierať vo štvrtok 9. februára. Po ich predložení je predseda parlamentu Andrej Danko povinný zvolať schôdzu do siedmich dní. Dôvodom na zvolanie schôdze je zodpovednosť Fica za neúmerné zvýšenie cien energií, pretože ju odobril jeho nominant na čele Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík..



Je to vraj len špička ľadovca



"Je to priamo nominant Fica. Zodpovedá priamo Ficovi. Nehovorte mi, že je tam nejaká nezávislosť," povedal pre agentúru SITA s tým, že národ sa okradol o veľké peniaze. "Toto je len špička ľadovca, čo vyšlo na povrch. Ľudia platia premrštené ceny energií. Tie by mali byť o 30 percent lacnejšie, aké boli v roku 2016," povedal Kollár s tým, že keď sa ceny vrátia na úroveň roku 2016, tak sú ľudia stále okradnutí o 30 percent. "Za toto si zaslúži, aby sme ho v parlamente odvolávali," dodal Kollár.



Aj líder OĽaNO upozornil, že Fico pôvodne hovoril o znížení cien o 4,3 percenta, preto nesúhlasí s tým, aby sa faktúry odberateľov len vrátili do stavu v roku 2016. Navyše podľa neho niektorí ľudia si už stihli prerobiť ističe, aby nemali vysoké faktúry a dnes sú im nanič. "Teda sú škody napáchané na firmách, ktoré musia meniť faktúry, ale aj na ľuďoch, ktorí si vymenili ističe," konštatoval.



Holjenčík mal plniť príkazy Fica



Fico má podľa podpredsedníčky SaS Jany Kiššovej plnú politickú zodpovednosť za neprimerane vysoké ceny energií a za chaos. "Nestačí odvolať Jozefa Holjenčíka. Stačilo by to, ak by bol nezávislým úradníkom. Alebo keby išlo len o jeho zlyhanie. Tak to však nie je. Holjenčík plnil príkazy Fica a úradu vlády a bol osobným chránencom Fica," vyhlásila. Tomu podľa nej nasvedčujú ich mnohé spoločné tlačové vystúpenia.



Premiér v reakcii na aktivitu opozície povedal, že ani on, ani jeho stranícki kolegovia sa na mimoriadnej schôdzi parlamentu nezúčastnia. "Už vopred avizujem, že sa na tomto divadle ja ani moji kolegovia nezúčastníme a budeme sa venovať práci pre ľudí," vyhlásil Fico vo štvrtok. "Je o mne všeobecne známe, že ako predseda vlády dlhodobo strážim stabilné ceny energií, čo som potvrdil aj razantnými krokmi, ktorými som napravil chyby regulačného úradu. Je naozaj amorálne, že návrh na moje odvolanie podávajú aj ľudia, ktorí sú zodpovední za zdražovanie cien energií za Radičovej vlády," uzavrel premiér.