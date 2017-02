Odvolávanie Fica by malo byť bez vizuálnych pomôcok

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú pokračovať v odvolávaní premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) vo štvrtok o 13:00. Informoval....

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú pokračovať v odvolávaní premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) vo štvrtok o 13:00. Informoval o tom predseda parlamentu



"Je nesporný fakt, že Igor Matovič vnesením obrazových vizuálov do rokovacej sály porušil rokovací poriadok," povedal Danko. Keďže , má podľa predsedu parlamentu ako navrhovateľ absenciu, a tak nebolo možné pokračovať. .



Predseda OĽaNO Matovič sa vyjadril, že vo štvrtok neprinesie do rokovacej sály NR SR vizuálne pomôcky. "Nedám im zámienku. Zistím, čo im vadilo, kde bol problém," povedal s tým, že nespraví nič, čo by schôdzu, na ktorej má byť odvolávaný premiér Robert Fico, zablokovalo.



Poslanci budú na mimoriadnej schôdzi odvolávať premiéra SR Roberta Fica pre chaos v cenách energií. Súčasťou opozičného návrhu na odvolanie premiéra je aj spomínaných 19 obrázkov. Návrh je zverejnený na stránke NR SR.



Opoziční poslanci s Igorom Matovičom (OĽaNO) a Janou Kiššovou (SaS) na čele podali návrh na odvolanie predsedu vlády v piatok 10. februára. Pod návrh sa podpísalo 42 poslancov. Premiér už viackrát avizoval, že v prípade mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá sa bude venovať jeho odvolávaniu, sa na nej nezúčastní ani on, ani poslanci za stranu Smer-SD.



Prvýkrát chceli Fica odvolávať opoziční poslanci 7. júla. Podľa opozície premiér svojím prístupom ku kauze Bašternák totiž legitimizoval korupčné správanie, keďže odmietal odvolať ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Ten je podľa opozičných poslancov podozrivý z obchodovania s daňovým podvodníkom. Začiatok júlovej schôdze bol viackrát odložený, poslanci ho napokon odvolávali 23. septembra. Fico však zostal vo funkcii. Za odvolanie predsedu vlády hlasovalo 36 poslancov. Ficovo zotrvanie vo funkcii podporilo 78 zákonodarcov.