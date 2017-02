Odvolanie Ranieriho bolo šokujúce, má sympatie verejnosti

Štvrtkové odvolanie trénera anglického futbalového klubu Leicester City Claudia Ranieriho vyvolalo v médiách aj medzi odborníkmi viacero zaujímavých....

LONDÝN 23. februára (WebNoviny.sk) - Štvrtkové odvolanie trénera anglického futbalového klubu Leicester City Claudia Ranieriho vyvolalo v médiách aj medzi odborníkmi viacero zaujímavých reakcií. Väčšina z nich nechápe krok vedenia "líšok" a drží stranu najlepšiemu trénerovi roka 2016 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).



Ranieri pred deviatimi mesiacmi doviedol Leicester k senzačného titulu anglického futbalového šampióna, na lavičke tohto mužstva pôsobil od júla 2015. "Vedenie klubu cíti, že výmena kormidelníka, akokoľvek bude bolestivá, je nevyhnutná," uviedol Leicester vo vyhlásení. "Líšky" delí po 25 nepresvedčivých zápasoch v tabuľke aktuálneho ročníka Premier League od zostupovej zóny iba jediný bod. V stredajšom prvom dueli osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 prehral Leicester City na pôde španielskeho FC Sevilla 1:2..



"Po tom všetkom, čo Claudio Ranieri urobil pre Leicester City, je jeho odvolanie nevysvetliteľné, neodpustiteľné a smutné," napísala na twitteri anglická legenda Gary Lineker. "Pred chvíľou som si prečítal správy. Po stredajšom dueli Leicestru v Lige majstrov som šokovaný. Ranieri vyhrá ligu a nedostane priestor na to, aby mužstvo dostal do bezpečia. Neskutočné scény," skonštatoval niekdajší obranca Rio Ferdinand.



"Stratil Ranieri svoj vplyv v šatni? Pravdepodobne. Očividne sú v ťažkostiach a potápajú sa ako kameň, ale nemôžem sa zbaviť dojmu, že toto je kruté. Pokiaľ ide o slušnosť či rešpekt, Ranierimu mali umožniť, aby mužstvo vyhrabal zo šlamastiky," myslí si redaktor BBC Sport Pat Murphy. "Grande mister Ranieri," uviedol na twitteri bývalý taliansky útočník Christian Vieri a vedeniu "líšok" poslal veľavravný odkaz v podobe niekoľkých palcov otočených smerom nadol.



V médiách na Britských ostrovoch sa okamžite začalo špekulovať o tom, kto by mohol na lavičke Leicestru City nahradiť 65-ročného rodáka z Ríma. Podľa BBC by to mohol byť jeho krajan Roberto Di Matteo, ktorý je od vlaňajšieho októbra bez práce po tom, ako ukončil pôsobenie v Aston Ville. Daily Star favorizuje ďalšieho Taliana Roberta Manciniho. Podľa portálu express.co.uk si kvarteto hráčov Leicestru City údajne želá návrat Ranieriho predchodcu Nigela Pearsona.