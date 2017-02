Odvolací súd vymeral bývalému šéfovi SNS prísnejší trest

ŽILINA 21. februára (WebNoviny.sk) – Krajský súd v Žiline vymeral bývalému predsedovi Slovenskej národnej strany Jánovi S. za ohrozenie pod vplyvom alkoholu prísnejší trest. Odvolací senát odsúdil Jána S. na štyri mesiace väzenia s podmienečným odkladom na 24 mesiacov, v platnosti ponechal aj pôvodné rozhodnutie prvostupňového súdu o zákaze šoférovania na šesť rokov.



Vlani v novembri Okresný súd Žilina uznal niekdajšieho šéfa národniarov vinným z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a uložil mu peňažný trest 6 000 eur a ako prípadný náhradný trest, ak by nezaplatil peňažný trest, pol roka väzenia. Zároveň mu na šesť rokov zakázal viesť motorové vozidlo. Prokurátor považoval tento trest za nedostatočný a podal voči nemu odvolanie. Krajský súd v Žiline dnes zrušil rozsudok Okresného súdu v Žiline v časti o výroku o peňažnom treste a namiesto 6 000 eur ho odsúdil na štyri mesiace väzenia s podmienečným odkladom na 24 mesiacov. .



Trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo vo výmere šesť rokov považoval za primeraný a ponechal ho v platnosti. "Myslím si, že toto je dobrá správa pre všetkých vodičov v Žiline a okolí, že môžu bezpečne jazdiť a nebudú ohrození touto osobou. Prokuratúra navrhovala uloženie prísnejšieho trestu, ale s uloženým trestom je spokojná. Najmä vzhľadom na to, že ide o kombináciu trestu zákazu činnosti, ako aj podmienečného trestu odňatia slobody," povedal prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Milan Cisarik. Obhajca Jána S. Pavol Kuric uviedol, že rozsudok krajského súdu zobrali na vedomie a na prípadných ďalších krokoch sa dohodnú s klientom.



Ján S. spôsobil 18. januára 2016 nehodu v katastri obce Porúbka v Žilinskom okrese. Na Porsche Cayenne zozadu narazil do pred ním idúceho Audi A6, to po náraze narazilo do Suzuki SX4. Vodiča Audi po nehode ošetrili. Ján S. dychovú aj krvnú skúšku na alkohol odmietol, 56-ročnému šoférovi Audi ani 39-ročnému vodičovi Suzuki alkohol nezistili. Na základe vyjadrenia lekára nemohol byť 62-ročný Ján S. po nehode umiestnený do policajnej cely, lekár tiež rozhodol o jeho nutnej hospitalizácii.