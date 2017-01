Odsúdili Dagmar P., mala zorganizovať zmiznutie Matoviča

TRNAVA 10. januára (WebNoviny.sk) – Na tri roky väzenia odsúdil v utorok Okresný súd v Trnave Dagmar P., ktorá ešte v roku 2005 v Trnave spolu s Igorom Heregom zosnovala a riadila únos trnavského podnikateľa Ladislava Matoviča.



Súd jej uložil najnižší možný trest po tom, ako obžalovaná priznala svoju vinu. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátorka sa proti nemu odvolala. V súčasnosti si 47-ročná Dagmar P. odpykáva dlhoročný trest odňatia slobody, ktorý jej za vydieranie českých podnikateľov uložili súdy v Českej republike.



Matoviča uniesli z jeho reštaurácie Stará pošta v Trnave



Na pojednávanie ju priviedli kukláči, ruky mala putami spojené s vozíkom, ktorým si pomáhala pri chôdzi. Obhajoba žiadala pre obžalovanú čo najmiernejší trest aj s prihliadnutím na jej zdravotný stav.



Podnikateľa Matoviča uniesli z jeho reštaurácie Stará pošta v Trnave v auguste 2005 muži prezlečení za policajtov, ktorí ho naložili do dodávky s ukradnutými evidenčnými číslami. Podľa obžaloby si ich objednala a riadila Dagmar P. spoločne s Igorom Heregom. Ten dostal za spoluúčasť na vydieraní a pozbavení osobnej slobody tiež trojročný trest odňatia slobody, ktorý si aj odsedel.



Matovič bol od svojho zmiznutia nezvestný, pred dvoma rokmi ho Okresný súd v Trnave na návrh syna Tomáša vyhlásil za mŕtveho. Po podnikateľovi, ktorý bol médiami označovaný aj za šéfa trnavskej mafie, zostal majetok v hodnote niekoľkých miliónov eur.



Jeho telo sa nikdy nenašlo



Podľa polície dodávka so spútaným Matovičom krátko po únose smerovala najskôr do domu podnikateľky Dagmar P. v Hrnčiarovciach nad Parnou.



Odtiaľ ho po krátkom čase previezli do prenajatej chaty v obci Buková v okrese Trnava. Kriminalisti našli na mieste koberec a lepiacu pásku s Matovičovými slinami. Napriek rozsiahlemu policajnému pátraniu v Malých Karpatoch, vrátane vodných nádrží, sa jeho telo nikdy nenašlo.



Dagmar P. v Českej republike za vydieranie podnikateľov a lúpeže v štádiu pokusu odsúdili na trest odňatia slobody v trvaní 11,5 roka. Pôvodne si nepodmienečný trest odpykávala v českom väzení, v súčasnosti si trest vykonáva na Slovensku.