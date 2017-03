Odmena za informáciu vedúcu k páchateľovi útoku na Kvitovú vzrástla

PRAHA 24. marca (WebNoviny.sk) - Odmena za informáciu vedúcu k chyteniu páchateľa, ktorý vlani v decembri lúpežne prepadol českú tenistku Petru Kvitovú, vzrástla zo 100 000 na 500 000 Kč. Rozdiel k financiám od prostějovského klubu priložil muž, ktorý nechcel nechať zverejniť svoju totožnosť. Správu priniesol napríklad web TenisPortal.cz, pridal identikit útočníka.





"Advokátskej kancelárii KŠD Legal, ktorá zastupuje Petru Kvitovú vo veci prepadnutia, sa prihlásil muž, ktorý si nepraje zverejniť svoje meno, a s cieľom dať vyšetrovaniu nový impulz ponúkol zvýšenie odmeny. To bolo po konzultácii s nami, agentúrou Petry a najmä Políciou ČR vyhodnotené ako prínosné," uviedol v tlačovej správe Karel Tejkal z agentúry Česká športová..



Wimbledonskú šampiónku 2011 a 2014 Kvitovú v jej prostějovskom byte vážne zranil dosiaľ unikajúci zlodej. Dorezal jej dominantnú ľavú ruku, keď kládla odpor. Už v ten deň podstúpila chirurgický zákrok vo Vysokom nad Jizerou, zreparovali jej šľachy a nervy. Dvadsaťsedemročná niekdajšia dvojka svetového rebríčka WTA vo dvojhre Kvitová nemá stanovený aspoň rámcový termín svojho návratu do tenisového diania. Očakáva sa, že by mohla opäť hrať v druhej polovici roka.



