Odkúpiť byty za zvýhodnenú cenu môžete už len niekoľko dní

Nájomcovia štátnych a obecných bytov, ktorí doteraz nepožiadali o ich prevod do osobného vlastníctva, majú možnosť využiť výhodné cenové....

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Nájomcovia štátnych a obecných bytov, ktorí doteraz nepožiadali o ich prevod do osobného vlastníctva, majú možnosť využiť výhodné cenové podmienky už len niekoľko dní. Prevod bytov do osobného vlastníctva odštartoval zákon o vlastníctve bytov v roku 1993.



Podľa výkonnej riaditeľky Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Anny Krajčiovej nájomcovia štátnych a obecných bytov mali teda dostatočne dlhý čas na to, aby o prevod požiadali. "Väčšina nájomcov túto možnosť už využila, ostatní majú na rozhodnutie čas už len do konca tohto roku. To je termín, v ktorom ešte môžu podať vlastníkovi domu alebo bytu žiadosť o prevod vlastníctva bytu," uviedla Anna Krajčiová pre agentúru SITA.



Vlastník domu alebo bytu je potom podľa Krajčiovej povinný s nájomcom uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti, pričom cena bytu, zastavaného a priľahlého pozemku nesmie prekročiť cenu vypočítanú podľa zákona o vlastníctve bytov. Táto cena bytu je podľa Krajčiovej iba zlomkom pôvodnej obstarávacej ceny a spravidla nepresiahne 1000 eur. "Očakávame, že väčšina doteraz nerozhodných nájomcov využije časovo limitovanú možnosť získať byt do svojho vlastníctva za symbolickú cenu," priblížila očakávania správcov Krajčiová.



Výrazne sa tým podľa nej zníži počet bytových domov s tzv. zmiešanou formou vlastníctva. "Bude to mať vplyv na zníženie administratívnej náročnosti správy takýchto domov a súčasne dôjde k spriehľadneniu finančných tokov na účtoch týchto domov," ozrejmila výhody takéhoto kroku Krajčiová.



Združenie bytového hospodárstva na Slovensku podľa nej privítalo zámer štátu určiť termín ukončenia prevodu bytov z vlastníctva štátu a obcí do vlastníctva nájomcov bytov za zvýhodnených podmienok, ktorý bol jednou z prioritných úloh Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020. Tento zámer má podľa nej teraz už konkrétnu podobu v novele zákona o vlastníctve bytov.