BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Vedenie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a jedenástich odborových organizácií v podniku v stredu podpísali novú Kolektívnu zmluvu na roky 2017 a 2018. Na základe kolektívnej zmluvy, uzavretej až počas rokovania pred sprostredkovateľom, tarifné mzdy všetkých zamestnancov ŽSR sa zvýšia o 35 eur a priemerné prémie prepočítané na jedného zamestnanca dosiahnu 1 100 eur za rok. Ako v tlačovej správe informoval štátny správca železničnej infraštruktúry, kolektívna zmluva platí od 1. marca do 31. decembra 2018 a znamená pri takmer štrnásťtisíc zamestnancoch zvýšenie osobných nákladov oproti plánu v objemu 8,8 mil. eur ročne."Kolektívne vyjednávanie nebolo ani jednoduché, ani krátke, ale som rád, že na konci bolo úspešné, že sme dospeli k spoločnej dohode a prispeli k sociálnemu zmieru. Vedenie ŽSR na seba prevzalo záväzok zvýšiť mzdy všetkým zamestnancom, ale zároveň s tým aj zodpovednosť nájsť navyše takmer 9 miliónov eur," povedal generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. Ako uviedol, budú sa snažiť získať čo najviac v dotáciách od štátu, zvýšiť výnosy z tržieb, ale plánovaná je aj optimalizácia procesov vo vnútri firmy.Predseda Odborového združenia železničiarov František Zaparaník poďakoval vedeniu ŽSR aj odborovým organizáciám za konštruktívne rokovanie. "Proces bol dlhý a v jeho priebehu sa dokonca menil generálny riaditeľ ŽSR, ale rokovania boli v rámci možností na dobrej úrovni. Aj keď sme napokon rokovali pred sprostredkovateľom, obom stranám to niečo dalo. Do budúcna je na nás, aby sme v ďalšom kolektívnom vyjednávaní zvážili, či nehľadať možnosti ako sa dohodnúť skôr," povedal Zaparaník.ŽSR vo viacerých bodoch poskytujú svojim zamestnancom výhody nad rámec Zákonníka práce. Z výhod, s ktorými vedenie podniku v novej kolektívnej zmluve súhlasilo, je to napríklad zachovanie zníženia týždenného fondu pracovného času na 36 hodín bez zníženia mzdy na pracoviskách s nepretržitým pracovným režimom pre vybrané typové pozície, uvedené v kolektívnej zmluve.

Zamestnanci ŽSR budú mať naďalej nárok na dvanásť dní pracovného voľna s náhradou mzdy na vlastné vyšetrenie alebo vyšetrenie rodinného príslušníka v zdravotníckom zariadení. Pri odchode do dôchodku bude poskytovaná odmena 100 eur za každý odpracovaný rok. Odmena bude poskytovaná aj každému zamestnancovi pri životnom jubileu 50 a 60 rokov. Novinkou pri tejto odmene je, že pri odpracovaní 30 a 35 rokov dostane zamestnanec ŽSR jednorazovú odmenu vo výške 600 eur a nad 35 rokov vo výške 700 eur.

ŽSR zvýšili aj sumy odmien pri pracovných výročiach zo sociálneho fondu a majú naň nárok aj zamestnanci na materskej dovolenke. Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci dostanú odmenu vo výške 30 eur. Poskytovanie rekondičných pobytov bolo rozšírené aj pre typovú pozíciu rušňovodič - elektromontér. ŽSR súhlasili aj s opätovným zavedením vyrovnávacieho príspevku pri strate zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti. Ten bude poskytovaný zamestnancom, ktorí dosiahli vek najmenej 55 rokov pri splnení ďalších dohodnutých podmienok.