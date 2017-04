Odborníci z Univerzity Komenského spolupracujú na vývoji HIV vakcíny

BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) - Vedci z oddelenia biofyziky na Katedre jadrovej fyziky a informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave spoločne s poľskými kolegami z univerzity v Lodži začali výskumné práce na vývoji HIV vakcíny na báze nanočastíc - konkrétne dendrimérov a zlatých nanočastíc.



Predklinická štúdia .



Výskum sa nachádza v štádiu predklinických štúdií, ktorých cieľom je identifikovať, syntetizovať a overiť biologickú aktivitu prípravku - potenciálnej vakcíny proti HIV a jej súčastí.



Do medzinárodnej spolupráce sa okrem slovenských a poľských vedcov zapojili aj španielska skupina z Univerzity Alcalá de Henares, ktorá pripravuje rôzne druhy nanočastíc, ako aj ďalší španielsky tím z Univerzitnej nemocnice Gregorio Mara?ón, študujúci internalizáciu komplexov do dendritických buniek.





"Pripravujeme komplexy syntetických HIV peptidov, malých bielkovín odvodených zo štruktúry HIV, a ich nosičov, ktorými sú rôzne druhy nanočastíc. Tieto komplexy následne charakterizujeme a študujeme ich interakcie s modelovými biologickými membránami použitím rôznych biofyzikálnych metód. Naším spoločným cieľom je vyselektovať čo najefektívnejší HIV syntetický peptid a jeho nosič - v zmysle schopnosti ich vzájomnej väzby a transportu cez lipidovú dvojvrstvu dendritických buniek," vysvetlila Zuzana Garaiová z FMFI UK.



HIV-syntetické peptidy



V spolupráci s poľskými kolegami sa vedcom z UK podarilo potvrdiť schopnosť troch typov HIV-syntetických peptidov špecificky sa viazať s vybranými a preštudovanými typmi nanočastíc.



K dispozícii majú experimentálne zariadenia, pomocou ktorých vedia pripraviť modely biologickej membrány a tieto analyzovať z hľadiska rôznych fyzikálnych parametrov. Biologická membrána je jednou z prvých bariér, ktorú musí HIV-syntetický peptid a nanočastica ako jeho nosič prekonať, aby mohla dopraviť terapeutickú látku do antigén-prezentujúcich buniek.



Na modelových membránach sa vedcom podarilo preskúmať typ a silu interakcie študovaných systémov, ktorá bola v prípade samotných (nekomplexovaných) HIV peptidov nižšia v porovnaní s peptidmi v komplexe s nanočasticami. Tieto zistenia poukazujú na potenciál vybraných nanočastíc spolupôsobiť s lipidovou vrstvou a dopraviť tak HIV-syntetické peptidy do vnútra buniek.



Agentúru SITA informovala Andrea Földváryová z oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave.



