Odborníci pripravujú virtuálnu pamäť Bratislavy

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) - Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave sa podieľajú na projekte Pamäť mesta Bratislavy (PamMap), ktorý má za cieľ sprístupniť dejiny mesta odborníkom aj laikom v elektronickej podobe. Iniciátorom komplexného pamäťového portálu so sofistikovaným systémom filtrovania informácií je Juraj Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK. Na projekte spolupracujú aj Archív Pamiatkového úradu SR, Archív mesta Bratislavy a súkromní zberatelia. Odborníci a dobrovoľníci zatiaľ zdigitalizovali viac ako 100-tisíc pamäťových jednotiek, ktoré postupne pridávajú na portál.



Portál www.pammap.sk, ktorý už funguje v testovacej prevádzke, má slúžiť na združovanie odborných textov s digitalizátmi rôznorodých historických prameňov k dejinám mesta od najstarších hmotných nálezov cez staré písomnosti, novšie obrazové materiály typu pohľadníc a fotografií až po najnovšie audio- a videospomienky pamätníkov na uplynulé desaťročia. Portál vznikol ako vedľajší produkt pri príprave päťzväzkových dejín Bratislavy. .



"Pri príprave štvrtého a piateho zväzku sa nám nahromadilo veľa materiálu, ktorý sa do knihy nezmestí. Uvažovali sme preto, že vytvoríme špeciálne DVD nosiče. Od nich bol už len krôčik k myšlienke pamäťového portálu, ktorý je na rozdiel od ukončeného DVD otvorený. Unikátnosť portálu spočíva vo dvoch elementoch. Prvým je jeho komplexnosť. Na rozdiel od takzvaných rezortných portálov je totiž PamMap univerzálnym portálom pre akékoľvek formy digitalizovaného historického kultúrneho dedičstva - od pästného klinu cez obrazové pramene až po audiospomienky a videá. Druhou podstatnou inováciou je spojenie troch foriem výstupov do jedného - portál zjednocuje databázu, encyklopédiu a historický atlas mesta," uviedol Šedivý, s tým že používateľ portálu si môže cez súčasnú Google mapu preložiť historickú mapu z vybraného obdobia a vyhľadávať GIS-lokalizované digitalizáty pamäťových jednotiek.



