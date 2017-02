Odborári žiadajú vyššie platy v ŽSR, predložili návrh

Odborové organizácie v rámci kolektívneho vyjednávania s vedením Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) vo štvrtok predložili nový návrh na....

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) - Odborové organizácie v rámci kolektívneho vyjednávania s vedením Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) vo štvrtok predložili nový návrh na zvýšenie miezd. Žiadajú nárast miezd o 6 % pre tarifné triedy 1 až 13 a o 4 % pre tarifné triedy 14 až 20 pri zachovaní objemu prémií ako v minulom roku s platnosťou od 1. februára 2017.



Odbory v ŽSR sú od 22. decembra 2016 v štrajkovej pohotovosti a pôvodne chceli zvýšenie miezd o 6 %, čiže o 43,2 eura a zachovanie objemu prémií z minulého roku pre všetkých zamestnancov..



"ŽSR trvajú na svojom návrhu zvýšiť všetkým zamestnancom zmluvnú mzdu o 30 eur (o 4,7 %), čo je zo strany zamestnávateľa celkovo už piaty návrh na zvýšenie tarifných miezd, a zachovanie objemu prémií z roku 2016 pre vybrané typové pozície zamestnancov v prevádzke," uviedla hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. Tento návrh si vyžiada zvýšenie osobných nákladov oproti plánu v objeme 8,9 mil. eur za rok.



Kolektívne vyjednávanie medzi vedením ŽSR a dvanástimi odborovými organizáciami pokračovalo vo štvrtok druhým kolom pred sprostredkovateľom. Z troch bodov, ktoré stále ostávajú otvorené, obe strany dospeli v jednom bode ku kompromisu, v druhom sa napriek novému návrhu zo strany ŽSR zatiaľ nezhodli. V najdôležitejšom bode, otázke nárastu miezd, zástupcovia odborových organizácií prišli so spomínaným novým návrhom.



"Rokovanie bolo vecné a slušné, každá zo strán predložila svoje argumenty. Posledný návrh odborových organizácií musíme podrobne rozobrať, prepočítať, čo to znamená pre ŽSR v celkovom finančnom vyjadrení," povedal generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. "Až potom budeme vedieť k tomuto návrhu zaujať stanovisko," dodal s tým, že verí, že rokovania napokon prinesú kompromisné riešenie, prijateľné pre obe strany.



Ďalšie spoločné rokovanie pred sprostredkovateľom bude pokračovať budúci týždeň. Počas 30 dní vyjednávania pred sprostredkovateľom, ktorého určilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, by mali obe strany dospieť k spoločnému riešeniu, lehotu je možné so súhlasom oboch strán predĺžiť. Odborové organizácie sa musia počas tejto doby zdržať štrajku, ako aj akýchkoľvek výziev, či petícií o príprave štrajku.