Odborári sa s manažmentom firmy Kia dohodli na zvýšení miezd

Odborári sa s manažmentom automobilky Kia dohodli na zvýšení tarifných miezd i príplatku za nočné zmeny a ukončili tak týždeň trvajúcu štrajkovú....

ŽILINA 27. marca (WebNoviny.sk) - Odborári sa s manažmentom automobilky Kia dohodli na zvýšení tarifných miezd i príplatku za nočné zmeny a ukončili tak týždeň trvajúcu štrajkovú pohotovosť. Dodatok kolektívnej zmluvy zabezpečí zamestnancom zvýšenie tarifných platov o 75 eur a príplatku za prácu v noci o 36 centov za hodinu.





„Považujeme to za čiastkový úspech a berieme to ako štartovaciu čiaru. Nielen pre nás, ale myslím si, že pre všetkých zamestnancov na Slovensku, aby sme si začali trošku viac veriť. A aby sme začali pri tých hospodárskych výsledkoch, ktoré naši zamestnávatelia majú, pýtať si viac. Ja verím, že ten kompromis, ktorý sme uzatvorili so zamestnávateľom, ktorý samozrejme nie je stopercentné splnenie našich požiadaviek, budú vnímať zamestnanci pozitívne. A bude to len signál pre nás všetkých, aby sme sa do budúcna ešte viac a intenzívnejšie nebáli hlásiť o svoje práva, ku ktorým patrí aj právo na spravodlivú mzdu,“ povedal predseda Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO KIA Žilina Miroslav Chládek..



Podľa odborárov i manažmentu automobilky však ide o historicky najvyšší nárast odmeňovania v desaťročnej existencii závodu v Tepličke nad Váhom pri Žiline.



„Spoločnosť Kia Motors Slovakia v každom kole rokovaní predkladala ponuky, ktorými navyšovala svoj príspevok nielen do základných miezd, ale aj do ďalších príplatkov. O konkrétnych sumách budeme informovať v utorok po tom, ako bude dohoda podpísaná so zástupcami odborovej organizácie OZ KOVO KIA. V podstate už dnes môžeme povedať, že v histórii spoločnosti Kia Motors Slovakia ide o najvyšší nárast platového odmeňovania našich zamestnancov,“ povedal hovorca automobilky Jozef Bačé.



