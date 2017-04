Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na budúci rok na 492 eur



Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo 435 eur na 492 eur. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval prezident KOZ Jozef Kollár. Išlo by o medziročný nárast o 13,10 %.



Takéto zvýšenie najnižších zárobkov šéf odborárov opiera o pozitívny vývoj hospodárstva na Slovensku, ktorý dáva predpoklady na razantnejší nárast minimálnej mzdy. "Ekonomické ukazovatele na Slovensku sú dobré,“ tvrdí Kollár..



Cieľom odborárov je podľa Kollára naplniť odporúčania Európskeho sociálneho výboru, aby podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde dosahoval 60 %. Minimálna mzda v sume 492 eur by predstavovala polovicu z predpokladanej priemernej mzdy na Slovensku v roku 2018. "Aj pri takejto výške minimálnej mzdy budeme patriť medzi krajiny, ktoré sú vo výške minimálnej mzdy na chvoste v rámci Európskej únie,“ povedal šéf KOZ.



Podľa viceprezidentky KOZ Moniky Uhlerovej má Slovensko 12. najnižšiu minimálnu mzdu v Európe. Tvrdenia, že zvyšovanie minimálnej mzdy spôsobuje nárast nezamestnanosti, považuje za klišé. "Nezamestnanosť je skôr dôsledkom hospodárskej situácie v krajine,“ zdôraznila. Upozornila na to, že na Slovensku je približne 210 tisíc zamestnancov, ktorí zarábajú do 450 eur.



Rokovania o minimálnej mzde



O svojom návrhu odborári už informovali aj Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ), Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Združenie miest a obcí Slovenska, ako aj rezort práce a sociálnych vecí.



Ako pre agentúru SITA uviedol tajomník RÚZ Martin Hošták, návrhom odborárov sa bude RÚZ zaoberať a zaujme k nemu stanovisko.



"V rámci členskej základne však pretrváva skepsa k rokovaniam, keďže posledných možno 10 rokov rokovania o minimálnej mzde dopadli rovnako,“ povedal. Zamestnávatelia sa totiž s odborármi na novej sume najnižších zárobkov v posledných rokoch nedohodli, a tak o výške minimálnej mzdy na ďalší rok rozhodla vláda.



"Otázka je, či vôbec budeme rokovať,“ povedal pre agentúru SITA viceprezident AZZZ Rastislav Machunka. Vlani totiž podľa neho boli zamestnávatelia a odborári blízko k dohode na výške minimálnej mzdy, avšak nakoniec sa aj tak nedohodli. "Nie som si istý, či takéto rokovanie má význam,“ uviedol.



AZZZ bude podľa neho poukazovať na náklady, ktoré by 13-percentné zvýšenie minimálnej mzdy vyvolalo. Ako príklad uviedol zdravotníctvo, ktoré ani v tomto roku podľa neho nie je dofinancované. Vyššia minimálna mzda podľa Machunku tiež skomplikuje situáciu pri hľadaní práce dlhodobo nezamestnaným.



Minimálna mzda na Slovensku



O úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov najneskôr od 1. apríla.



Ak sa na novej sume najnižších zárobkov nedohodnú do 15. júla, predložia ministerstvu práce svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. Rezort práce následne predloží svoj vlastný návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) do 31. júla.



Ak sa do konca augusta ani na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a následne návrh nariadenia predloží na rokovanie vlády.



Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 405 eur na 435 eur. Od začiatku minulého roka najnižšie zárobky stúpli z pôvodných 380 eur na 405 eur. Od roku 2015 išlo o nárast minimálnej mzdy z 352 eur na 380 eur. Súčasne sa od začiatku roka 2015 zaviedla odpočítateľná položka na zdravotné odvody v sume 380 eur. Zamestnanci, ktorých hrubý príjem je nižší ako 570 eur mesačne, tak majú vyššiu čistú mzdu.