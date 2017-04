Od začiatku apríla platí nový exekučný poriadok

Od 1. apríla nadobudla platnosť novela exekučného poriadku, ktorá má zabezpečiť vyrovnanejšie vzťahy medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Od....

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Od 1. apríla nadobudla platnosť novela exekučného poriadku, ktorá má zabezpečiť vyrovnanejšie vzťahy medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi.



Od začiatku apríla platí aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR (MS), ktorá stanovuje paušálne trovy exekútora. Náklady na vedenie exekúcie tak budú predvídateľné pre dlžníka, ale aj veriteľa. Informoval o tom hovorca MS Peter Bubla. .



Exekučný súd v Banskej Bystrici



Vyhláška ruší minimálnu odmenu exekútora, čo by podľa Bublu malo viesť k motivácii exekútora vykonávať exekúciu efektívnejšie. Paušálne trovy exekútora stanovuje vyhláška na 60 eur mesačne.



„V prípade, ak povinný splní vymáhaný nárok do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, budú trovy stanovené iba do výšky 30 eur,“ uviedol Bubla, podľa ktorého tým budú náklady na vedenie exekúcie predvídateľné pre dlžníka, a v prípade neúspešných exekúcií aj pre veriteľa.



Najväčšou zmenou exekučného poriadku je zriadenie jediného exekučného súdu v Banskej Bystrici. Rezort spravodlivosti tým chce ostatné súdy odbremeniť od exekučnej agendy.



„Opatrenie zároveň povedie k špecializácii sudcov a ostatných zamestnancov nového exekučného súdu, čo v konečnom dôsledku prispeje k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu vybavovaniu exekučných vecí,“ vyhlásil Bubla.



Obmedzená odmena exekútora



Ako ďalej Bubla priblížil, exekučné konania majú byť po novom férovejšie. K tomu má pomôcť najmä pretrhnutie väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom, väčšia disciplinárna zodpovednosť exekútorov a rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja.



Ide napríklad o náhodný výber exekútora, do ktorého môžu byť zaradení iba tí, ktorí splnia isté podmienky. Napríklad, v predošlých exekúciách musia mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad musí byť aj materiálne, technicky aj personálne vybavený. Obmedzená je po novom aj odmena exekútora, ktorá nemôže presiahnuť výšku vymáhaného nároku.



Podľa novej právnej úpravy budú môcť dlžníci požiadať o odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov, napríklad v ťažkej životnej situácii, ktorá im výrazne sťaží alebo znemožní plniť si záväzky vyplývajúce z exekúcie.



„Exekučný poriadok rieši aj prípady účelovo otvorených exekučných konaní, ktoré ľudí prenasledujú často až do dôchodku. Po novom môže súd exekučné konanie zastaviť, pokiaľ sa v priebehu 5 rokov v prípade fyzickej osoby, alebo v priebehu 2,5 roka v prípade právnickej osoby nepodarí nič vymôcť,“ uzavrel Bubla.



, ,