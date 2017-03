Od tragédie v Novákoch uplynulo desať rokov, vinníka stále niet

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) - Minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) si vo štvrtok v Novákoch uctil pamiatku ôsmich obetí výbuchu vo vojenskom opravárenskom podniku.



Šéf rezortu obrany podľa hovorkyne rezortu obrany Danky Capákovej vo svojom príhovore pripomenul, že smútok, bolesť, bezmocnosť sú vždy o to silnejšie, ak takáto strata príde nečakane..



„Vyrovnávanie sa so stratou blízkeho človeka patrí k najväčším výzvam v živote každého z nás. Ťažko sa mi hľadajú slová a odpoveď na otázku „prečo?, ktorá sa dá tak ľahko vyčítať z vašich tvárí," povedal minister. Ako ďalej uviedol, neprináleží mu hodnotiť postup orgánov činných v trestnom konaní, no ľudsky rozumie pozostalým, že ich ťaží to, že smrť ich blízkych nepozná dodnes vinníka.



Výbuch delaboračného skladu v meste Nováky nastal v piatok druhého marca 2007 okolo 16:30. Zahynulo pri ňom osem osôb a ďalšie tri desiatky utrpeli zranenia. Bývalý minister obrany František Kašický ponúkol v súvislosti s výbuchom demisiu, predseda vlády Robert Fico a prezident Ivan Gašparovič ju však neprijali.