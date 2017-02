Od školy si oddýchnu deti v ďalších troch krajoch Slovenska

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) - Školákom v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji sa v pondelok 27. februára začínajú jarné prázdniny. Žiaci základných aj stredných škôl si od školy oddýchnu celý týždeň. Do škôl sa opäť vrátia v pondelok 6. marca. Informovalo o tom ministerstvo školstva v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2016/2017.



Naopak, prázdniny sa končia žiakom v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, ktorí po týždni voľna v pondelok 27. februára opäť zasadnú do lavíc. Ako poslední si užijú týždňové voľno žiaci z Košického a Prešovského kraja. Jarné prázdniny budú mať od pondelka 6. do piatka 10. marca..



Poslednými prázdninami pred dvojmesačným letným voľnom sú veľkonočné prázdniny. Tie budú tento rok od 13. do 18. apríla.