Od marca sa začne uplatňovať jasličkový zákon

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Od začiatku marca tohto roka sa na Slovensku začína uplatňovať tzv. jasličkový zákon. Ide o novelu zákona o sociálnych službách, podľa ktorej sa bude za sociálnu službu považovať aj poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v čase, keď rodič pracuje alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole.



Detské jasle bude môcť prevádzkovať samospráva, živnostník, či nezisková organizácia. Prevádzka takýchto zariadení bude podliehať prísnym požiadavkám na hygienu, priestorové vybavenie, či ich personálne zabezpečenie..



Prezident zákon parlamentu vrátil



Medzi podmienky prevádzkovania jaslí bude patriť zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku, priestorové a hygienické podmienky, kvalifikačné predpoklady, personálne štandardy, či vecný rozsah poskytovaných odborných a obslužných činností, ako aj spôsob ich vykonávania. Existujúce jasle musia tieto zákonné podmienky splniť do konca tohto roka. V jasliach bude môcť dieťa zostať najviac do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky, v prípade detí s nepriaznivým zdravotným stavom najviac do konca roka, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov.



Prezident SR Andrej Kiska novelu zákona o sociálnych službách vrátil koncom minulého roka do parlamentu na opätovné prerokovanie. Na tzv. jasličkovom zákone sa hlave štátu nepozdáva spôsob, akým sa táto služba zavádza. Považuje ho za neprimerane diskriminačný voči niektorým skupinám rodičov a detí. Podľa schváleného zákona majú byť oprávnenými prijímateľmi len rodičia, resp. zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Parlament však veto prezidenta prelomil a novelu zákona schválil v pôvodnej podobe. Prezident preto novelu zákona opätovne nepodpísal, keďže parlament nezohľadnil jeho výhrady.



Novela má jasličkový zákon spresniť



Hlava štátu dostala minulý týždeň od ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera prísľub, že pripraví novelu zákona o sociálnych službách. Tá má jasličkový zákon spresniť tak, aby mali na jasle nárok prednostne deti pracujúcich alebo študujúcich rodičov. "V prípade, ak tá kapacita bude, bude môcť byť poskytnutá aj iným rodinám," povedal prezident SR Andrej Kiska po stretnutí so šéfom rezortu práce a sociálnych vecí. Minister tiež hlave štátu sľúbil, že pripraví výklad zákona. "Je mnoho nejasností, ktoré tento výklad zákona ujasní a verím, že ukľudní túto situáciu," uviedol Kiska.



Ministerstvo práce podľa Richtera pripravuje letáky a internetovú stránku, aby verejnosť dostala o jasličkovom zákone čo najviac informácií. "Spresníme a jasne pomenujeme, že priorita zákona zostáva, to je zosúladenie pracovného a súkromného života, ale nebude obmedzené, aby zriaďovateľ mohol prijať aj matky, ktoré nespĺňajú tento základný predpoklad," povedal k plánovanej novele zákona. Pôjde podľa neho napríklad aj o matky viacerých detí vo veku do troch rokov. "Matka sa bude starať o to mladšie a staršie bude môcť byť umiestnené do tohto zariadenia," dodal minister.