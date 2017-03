Od apríla začne premávať vlak z Nitry do Prahy každý deň

NITRA 30. marca (WebNoviny.sk) - Od 1. apríla budú vlaky na trase Nitra - Trenčín - Olomouc - Praha jazdiť každý deň. V piatok, sobotu a v nedeľu to bude až dvakrát denne. Spoločnosť Arriva sa rozhodla pridať nové spojenia pre mimoriadny záujem o túto linku. Doposiaľ jazdil expresný vlak len v piatky, soboty a nedele. „Našu ponuku vlakov zo Slovenska do Čiech rozširujeme z pôvodne jednej linky na aktuálnych desať,“ povedal generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan.



Najväčší záujem bol o piatkové a nedeľné spoje, preto sa od apríla zdvojnásobí kapacita popoludňajšieho vlaku z Prahy do Nitry a nedeľného vlaku, ktorý jazdí popoludní opačným smerom. Pôvodná kapacita bola 120 miest na sedenie, po novom budú mať cestujúci k dispozícii 240 sedadiel. Na všetkých linkách budú jazdiť dieselové vlaky typu 845. Vlak na tejto trase začal premávať v decembri 2016, je to prvé vlakové spojenie Nitry s Prahou v histórii..



Arriva je európskym poskytovateľom transportných služieb a je členom skupiny Deutsche Bahn. Na európskom trhu pôsobí v 14 krajinách, kde prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu. Na Slovensku pôsobí od roku 2008 a je tu najväčším súkromným autobusovým dopravcom. Pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a komerčnú autobusovú dopravu. V roku 2016 vstúpila spoločnosť aj na trh vlakovej dopravy na Slovensku.