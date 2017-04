Ochranári vítajú spoplatnenie igelitiek, zákaz by bol ale lepší

Spoplatnia len ľahké plastové tašky

Tlak na výrobcov vyrábať veci trvácne

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) – Environmentálne organizácie kladne hodnotia spoplatnenie ľahkých plastových tašiek, privítali by však ešte prísnejšie opatrenia, ako napríklad ich úplný zákaz.„Priatelia Zeme – SPZ vítajú každú aktivitu, ktorá má ambíciu znížiť množstvo jednorazových produktov, z ktorých sa po použití stanú odpady,“ uviedol pre agentúru SITA Branislav Moňok z organizácie s tým, že už niekoľko rokov majú viaceré obchodné reťazce spoplatnené ľahké plastové tašky, čo viedlo k zníženiu ich spotreby od 30 do 80 percent.Pripomenul však, že spoplatnenie sa týka len ľahkých plastových tašiek, ale netýka sa veľmi ľahkých plastových (mikroténových) tašiek a vreciek, ktoré budú aj naďalej ponúkané bezplatne. „S tým budú naďalej spojené aj negatíva týchto tašiek na životné prostredie – ich skládkovanie, poletovanie po krajine, upchávanie kanalizácie a podobne,“ zdôraznil Moňok.Priatelia Zeme preto navrhujú úplne zakázať ľahké plastové tašky a spoplatniť aj veľmi ľahké plastové (mikroténové) tašky a vrecká. Potrebné je tiež podľa Moňoka aktívne informovať spotrebiteľov o negatívach používania jednorazových tašiek a poukazovať na trvácne alternatívy.Úplný zákaz ľahkých plastových tašiek by privítala aj organizácia Živica, hoci schválenie ich spoplatnenia považuje za dobrý krok. „Obchody, ktoré igelitky už spoplatnili, potvrdzujú pokles záujmu, takže to určite význam má,“ uviedla Petra Ježeková zo Živice.Aby sa však spotreba plastov obmedzila ešte viac, treba podľa nej pristúpiť k systému spoplatnenia dopadov jednotlivých materiálov na životné prostredie, to znamená zarátanie znečistenia do ceny výrobkov. „V tom prípade by veci poškodzujúce prostredie boli také drahé, že by sa ich neoplatilo vyrábať,“ vyhlásila pre agentúru SITA.Ďalšou vecou je podľa Ježekovej tlačiť zákonmi na výrobcov, aby vyrábali veci trvácne, a nie jednorazové. Daniel Lešinský z organizácie CEPTA považuje za dôležité, aby toto spoplatnenie bolo transparentné a motivačné.„Ani doteraz neboli plastové tašky zadarmo, ale zaplatili ich v cene výrobkov nespravodlivo všetci nakupujúci, teda aj tí, ktorí si doniesli vlastné vrecká,“ konštatoval. Spotrebu igelitiek na Slovensku je podľa neho možné znížiť len ekonomickou motiváciou a osvetou či informačnou kampaňou s propagáciou dobrých príkladov.

Parlament schválil minulý týždeň novelu zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá spoplatní ľahké plastové tašky pri nákupoch.



Novela nadobudne účinnosť od 1. januára 2018. Predajcovia budú musieť igelitky spoplatniť a taktiež alternatívne poskytovať iné druhy tašiek alebo tašiek určených na opakované použitie. Plastové tašky sa stávajú odpadom pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí rastie.



Podľa údajov Európskej komisie spotrebuje bežný Slovák ročne zhruba 466 igelitových tašiek. Plastové tašky sú už zakázané v krajinách ako Taliansko, Francúzsko, Bangladéš, viaceré mestá v USA (napr. San Francisco), Korzika, niektoré krajiny východnej Afriky, ako aj v častiach Číny.