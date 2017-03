Ocenenie Top Fond Slovakia 2016 získali dva fondy VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.



Bratislava, 3. marec 2017 ( WBN/PR ) – Najlepšími fondmi vo svojich kategóriách za rok 2016 sú VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond a VÚB AM Active Bond Fund. Ocenenia Top Fond Slovakia 2016 im odovzdali tento týždeň vydavateľstvo MAFRA Slovakia a Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS).



Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2016 sa konalo pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie SASS. Projekt vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátormi a vyhlasovateľmi. Najpredávanejším podielovým fondom v kategórii zmiešané a štruktúrované fondy sa stal VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond od správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management správ. spol. a.s. V kategórii Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové dlhopisové fondy získal prvenstvo VÚB AM Active Bond fund. .



Ocenenie Top Fond Slovakia 2016 sa vyhlasujú každoročne a oceňujú fondy podľa objemu predaja a podľa výkonnosti a zároveň aj rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov. Tento rok boli ocenené fondy v 10 kategóriách. Víťazné fondy boli vybrané z takmer 500 domácich i zahraničných fondov akreditovaných na slovenskom trhu. „Top Fond Slovakia je najuznávanejšia súťaž v našom sektore. Sme preto veľmi radi, že naše fondy sa umiestnili na výborných pozíciách,“ hovorí Marian Matušovič, Výkonný riaditeľ VÚB Asset Management.



O VÚB banke



VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete prostredníctvom svojej siete bánk, priamych pobočiek a zastupiteľských kancelárií. Na Slovensku banka má 196 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek, 11 hypotekárnych centier a jednu pobočku v Českej republike..



O skupine Intesa Sanpaolo



Intesa Sanpaolo patrí medzi vedúce bankové skupiny v eurozóne a je hlavným aktérom v Taliansku v oblasti retailového a firemného bankovníctva a správy aktív. Vďaka bohatej sieti pozostávajúcej z 4 000 pobočiek ponúka širokú škálu služieb 11,1 miliónu klientov v Taliansku. Zahraničné aktivity Skupiny Intesa Sanpaolo sú zamerané na strednú a východnú Európu, Stredný východ a severnú Afriku, kde pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 200 pobočkami a 7,9 miliónom klientov. Okrem toho medzinárodná sieť pôsobí v 29 krajinách, v ktorých poskytuje podporu firemným klientom.