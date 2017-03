Očakávaná schôdzka Trumpa a Merkelovej sa odkladá, znemožnilo ju počasie

BERLÍN 13. marca (WebNoviny.sk) - Na utorok plánovanú návštevu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v Spojených štátoch museli preložiť na piatok z dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré má v pondelok v noci zasiahnuť východné pobrežie USA. Informovala o tom dnes agentúra DPA.



Americká národná meteorologická služba (NWS) vydala varovanie pred snehovou víchricou pre všetkých šesť štátov USA tvoriacich Nové Anglicko, celé štáty New York a New Jersey a časti štátov Pensylvánia, Ohio, Západná Virgínia, Maryland a Delaware. V zahrnutom regióne ležia aj veľké mestá ako Washington, Baltimore, Filadelfia, New York či Boston..





V najviac postihnutej oblasti, siahajúcej od juhovýchodnej Pensylvánie po juh Nového Anglicka, by mohlo napadať od 30 do 45 centimetrov snehu.



Americké letecké spoločnosti už na pondelok a utorok miestneho času zrušili približne 4000 letov.



Merkelová má s americkým prezidentom Donaldom Trumpom počas svojej prvej návštevy vo Washingtone od jeho nástupu do funkcie hovoriť o summite skupiny G20, ktorý sa uskutoční v Nemecku, a tiež o budúcnosti transatlantických vzťahov.





Merkelová sa vo februári stretla na bezpečnostnej konferencii v Mníchove s Trumpovým viceprezidentom Mikeom Penceom.



Kancelárka vyjadrila ochotu spolupracovať aj s novou americkou administratívou a od Trumpovho nástupu pokračuje v obvyklom režime bilaterálnych vzťahov oboch krajín. Donald Trump opakovane kritizoval utečeneckú politiku Angely Merkelovej, ktorú v jednom rozhovore označil za katastrofálnu.