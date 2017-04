Obyčajní neuspeli, obchody môžu zostať v nedeľu otvorené

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Parlament v utorok nepodporil návrh novely Zákonníka práce od poslancov Národnej rady SR za stranu OĽaNO-NOVA, ktorou sa mal zakázať maloobchodný predaj počas nedieľ. Za posunutie návrhu novely pracovného kódexu do druhého čítania hlasovalo 30 poslancov, proti bolo 43 poslancov a 70 zákonodarcov sa pri hlasovaní zdržalo.



Ako v utorkovej rozprave upozornil poslanec za OĽaNO-NOVA Richard Vašečka, na Slovensku v nedeľu pracuje 21 % ľudí, čo ho radí na prvé miesto v Európe. „Toto číslo za posledné roky výrazne rastie,“ uviedol. .









V odvetví obchodu podľa neho pracuje 300 tisíc ľudí a niektorí z nich chodia do práce aj v nedeľu, najmä ženy. Zatvorenie obchodov v nedeľu podľa Vašečku podporuje nadpolovičná väčšina spotrebiteľov. Slovensko by sa týmto krokom podľa neho inšpirovalo krajinami ako sú Francúzsko, Dánsko, Veľká Británia, či Rakúsko.



Národná rada SR minulý týždeň schválila zatvorenie obchodov počas šestnástich sviatočných dní v roku. Od mája zostanú obchody počas 15 sviatkov zatvorené celý deň, 24. decembra bude zakázaný maloobchodný predaj po 12:00.



Túto novelu zákona do parlamentu spoločne predložila skupina poslancov za koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. V súčasnosti sú pritom obchody povinne zatvorené 3,5 dňa v roku, a to 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra.