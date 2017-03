Obvinili starostu Kalinkova, pýtal úplatok 20-tisíc eur

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) – Starostu obce Kalinkovo (okr. Senec) Štefana B. obvinila polícia za to, že si pýtal úplatok. Ako dnes na tlačovej konferencii informoval policajný prezident Tibor Gašpar, skutok súvisí s podanou urbanistickou štúdiou na konkrétne zmeny alebo riešenia územného plánu obce.



Od zástupcov vlastníkov nehnuteľností 52-ročný starosta na viacerých stretnutiach pýtal úplatok buď vo výške 20-tisíc eur, alebo požadoval prevod vlastníckych práv pozemkov v obci, ktoré zatiaľ bližšie nešpecifikovali. „Samozrejme za to, že predloží urbanistickú štúdiu na schválenie obecnému zastupiteľstvu,“ dodal Gašpar s tým, že k trestnej činnosti dochádzalo od vlaňajšieho septembra do polovice marca tohto roka..





Za tento skutok vyšetrovateľ starostu obvinil 20. marca tohto roka, potom obvinenie 22. marca rozšírili o ďalší skutok, ktorý sa stal v roku 2011 a tiež súvisel so stavebným konaním. Od vlastníka pozemkov žiadal hotovosť približne 330-tisíc eur alebo dvadsať percent z hodnoty bližšie nešpecifikovaných pozemkov.



Polícia 15. marca obvinila aj starostu bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, obvinili ho z trestného činu nepriamej korupcie, ktorého sa údajne dopustil tým, že ako sprostredkovateľ ponúkol úplatok vo výške 5-tisíc eur zamestnancovi okresného úradu za vybavenie kladného stanoviska k zhodnocovaniu odpadov pre súkromnú spoločnosť.



