Obvinený podnikateľ Ladislav B. figuroval v siedmich rôznych prípadoch

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Spolu sedem prípadov, ktorými sa zaoberá alebo zaoberala polícia, sa týkajú podnikateľa Ladislava B. Pre médiá to vo štvrtok povedal prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.



"Niektoré z nich boli už rozhodnuté, niektoré sú stále živé, toto konanie je stále živé," povedal na margo obvinenia z trestného činu neodvedenia dane a poistného. "Nevylučujem, že postup v ďalších kauzách môže byť podobný ako v tejto, ktorá bola medializovaná v nedávnych dňoch," uviedol. Rôzne prípady sa podľa Gašpara týkajú rôznych obchodných plnení. .



Škoda dosahuje 1,7 milióna eur



Škoda v medializovanom prípade podľa Gašpara dosahuje približne 1,7 milióna eur. Zároveň povedal, že nevie, či Ladislav B. už vyvinul nejaké kroky smerom k zákonnej možnosti účinnej ľútosti (doplatenie dane, pozn. SITA).





Podľa riaditeľa Národnej kriminálnej agentúra (NAKA) Petra Hraška Ladislav B. ešte neabsolvoval výsluch v procesnom postavení obvineného.





Podľa Gašpara vzhľadom na to, že skutok sa stal v roku 2012, konkrétne v apríli, nebolo možné vzniesť iné obvinenie, ako pre zločin neodvedenia dane a poistného. Skutková podstata trestného činu daňového podvodu bola podľa neho zavedená až v októbri 2012.



Obvinenie Ladislava B.



„Dňa 17. marca vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie osobe L. B. za zločin neodvedenia dane a poistného," povedal pre agentúru SITA hovorca policajného prezídia Martin Wäldl.





Podľa vyšetrovateľa Ladislav B. ako konateľ spoločnosti BL-202 si v apríli 2012 neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške 1 974 954,43 eura. Firma Ladislava B. chcela vrátiť DPH za kúpu siedmich bytov v hodnote viac ako 11,849 milióna eur v komplexe FIVE STAR Residence, pričom za byty zaplatila len 1,456 milióna eur.



Tým mala spoločnosť podľa vyšetrovateľa Národnej jednotky finančnej polície získať daňovú výhodu a neoprávnene si uplatniť nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške 1 732 287, 67 eura.