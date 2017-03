Obvinenie Ladislava B. je výsledok verejného tlaku, tvrdí Galko

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Sme o krôčik bližšie k spravodlivosti, ale musíme byť a aj budeme ostražití. Povedal to v utorok na tlačovej besede poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomír Galko v súvislosti s tým, že je vznesené obvinenie na podnikateľa Ladislava B., v byte ktorého býva premiér Robert Fico.





Mimoriadne bohatý človek .



„My v SaS sme presvedčení, že toto obvinenie je výsledok verejného tlaku. Tlaku množstva ľudí, ktorí sa zúčastňovali na protestoch v Bratislave a aj v ostatných mestách na Slovensku,“ povedal. „K samotnému trestnému stíhaniu, obvineniu, sa bližšie nemôžeme vyjadriť, lebo nevidíme, čo sa vyšetrilo oproti tomu, čo bolo známe v minulosti. Ale vyslovujeme počudovanie, prečo nie je stíhaný väzobne,“ zdôraznil Galko, keďže podľa neho sú dôvody na väzbu relevantné.



„Ladislav B. má úzke styky s vysokými politickými špičkami. Je to človek mimoriadne bohatý. Tie obavy, že by mohol skončiť na Belize alebo by mohol ovplyvňovať svedkov, či pokračovať vo svojej činnosti, sú,“ dodal Galko. Vyjadril názor, že vhodnejšia doba na to, aby špeciálny prokurátor Dušan Kováčik odstúpil, nebude. „Lebo on zmaril vyšetrovanie v minulosti. Vyzývame Kováčika, aby zo svojej funkcie odišiel,“ uviedol Galko. Informoval, že bude iniciovať branobezpečnostný výbor, kde sa bude sa pýtať, aká je istota, že vyšetrovanie bude nezávislé.



Poslanec Jozef Rajtár pripomenul, že opozícia už rok tlačí na to, aby sa daňové podvody vyšetrovali. „V takomto stave je demokratický systém u nás za vlády Roberta Fica,“ dodal s tým, že podľa neho je najvyšší čas, aby sa vyšetrovanie kauzy pohlo vpred. Rajtár vyzval Fica, aby odišiel z bytu a vyzval ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorého sa už v minulosti pre kauzu Ladislava B. opozícia v parlamente pokúšala odvolať, aby z postu ministra vnútra odstúpil.



Neudržateľné bývanie



A ak by svoj sľub Fico nedodržal, bola to by podľa Galka „silná káva“ a považoval by to za amorálne správanie. Fico vo februári v Sobotných dialógoch RTVS povedal, že akonáhle bude vznesené obvinenie, pochopí, že nemôže zostať bývať v komplexe Bonaparte. „V tomto prípade to bude pre mňa neudržateľné," uviedol vtedy.



Polícia v utorok potvrdila vznesenie obvinenia voči podnikateľovi Ladislavovi B. „Dňa 17.marca vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie osobe L. B. za zločin neodvedenia dane a poistného," povedal pre agentúru SITA hovorca policajného prezídia Martin Wäldl s tým, že v predmetnej trestnej veci prebieha intenzívne vyšetrovanie po vznesení obvinenia a vzhľadom na uvedené polícia bližšie informácie poskytne, keď to proces vyšetrovania umožní.



Ako v utorok informoval portál webnoviny.sk, vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA obvinil podnikateľa Ladislava B. zo zločinu neodvedenia dane a poistného. Obvinenie policajný vyšetrovateľ vzniesol v piatok 17. marca. Podľa neho Ladislav B. ako konateľ spoločnosti BL-202 si v apríli 2012 neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške 1 974 954,43 eur.



