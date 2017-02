Obvinená Sheila Sz., ktorá močila na korán, pôjde do väzby

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sa stotožnil s návrhom vyšetrovateľa a v sobotu podal návrh na vzatie obvinenej Sheily Sz. do väzby. Existujú totiž obavy, že by mohla ujsť, prípadne pokračovať v trestnej činnosti.



Sheila Sz. je obvinená zo zločinu výroby extrémistických materiálov spáchaného spolupáchateľstvom v súbehu s prečinom násilia proti skupine obyvateľov, prečinom hanobenia rasy a presvedčenia a prečinom podnecovania k národnostnej, rasovej a etickej nenávisti. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Návrh na vzatie do väzby už doručili na Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici, ktorý o ňom rozhodne do 48 hodín od doručenia. Sheilu Sz. stíhali od 16. februára a zadržali ju 17. februára..



Obvinená sa podľa polície podieľala na výrobe videa, na ktorom ukazuje knihu s nápisom The Quran, o ktorej opakovane tvrdí, že je to korán. Na videu zverejnenom na internete z nej vytrháva strany, hádže ich na zem a potom ich zapáli. Jednou zo strán si pritom na videu utrie zadok a roztrhanú knihu pomočí. Zároveň vyzýva na boj proti moslimom. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová, za tieto trestné činy jej v prípade dokázania viny hrozí trest od šesť mesiacov až do šesť rokov.