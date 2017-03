Obrazom: Zničené Trnavské mýto pripravujú na obnovu, takto bude vyzerať

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) – Prevádzky, stánky a obchody zo zničeného podchodu na Trnavskom mýte v hlavnom meste SR Bratislave zmizli, priestor začali demontovať, aby ho mohli odovzdať na rekonštrukciu. Na štvrtkovom brífingu v podchode o tom informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal s tým, že chce, aby počas rekonštrukcie bola pri podchode mestská polícia a dozerala na poriadok a bezpečnosť.



Priestor obnoví spoločnosť Immocap Group, zámerom je kompletne ho vynoviť nielen po funkčnej stránke, ale aj architektonickej, a zmeniť ho na bezpečný verejný priestor. Investor opäť predložil bratislavskému magistrátu projektovú dokumentáciu revitalizácie pre získanie stavebného povolenia. Dokumentáciu v súčasnosti pripomienkujú jednotlivé odborné sekcie na bratislavskom magistráte. .



Práce sa začnú na jeseň



So stavebnými prácami podľa investora začnú hneď po získaní povolení. Ako ďalej za investora v januári poznamenala Petra Kollár Volfová, počítajú s tým, že revitalizačné práce sa začnú v tomto roku na jeseň. „Ak pôjde všetko podľa plánu, dielo odovzdajú do užívania verejnosti na jar 2018," spomenula.





Podchod, bez eskalátorov, bude mať Immocap Group za nájomné jedno euro na pätnásť rokov. Podmienkou je minimálna investícia 1 082 790 eur bez DPH a dodržanie harmonogramu prác. Bratislavský magistrát investuje do obnovy eskalátorov milión eur.



Firma a bratislavský magistrát podpísali nájomnú zmluvu vlani v novembri, po nej Immocap Group predložil koncom minulého roka rozpracovanú projektovú dokumentáciu revitalizácie podchodu hlavnému mestu na schválenie.



Kollár Volfová v januári povedala, že stanovisko magistrátu investor zahrnie do plánovaných prác a v zmysle zmluvy o nájme ju opäť predloží na schválenie. Ak ju magistrát schváli, predložia ju príslušným orgánom štátnej správy, aby sa k nej vyjadrili.



Upravia aj vonkajšie verejné priestory



Immocap Group chce, aby podchodom mohli ľudia prechádzať aj počas rekonštrukcie. „Výrazné dopravné obmedzenia nepredpokladáme, bude to však ovplyvnené aj režimom výstavby, ktorý presne nastavia až po spustení prác," spomenula Kollár Volfová.



Investor chce v podchode vytvoriť prevádzky pre okoloidúcich ľudí, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu, ale aj pre ľudí, ktorí idú do tržnice alebo do blízkeho obchodného centra. „Určite nebudú chýbať malé potraviny, občerstvenie či trafika," doplnila.



Firma plánuje upraviť aj vonkajšie verejné priestory podchodu, obnoviť chcú aj všetkých sedem vonkajších vstupov. Osadiť chcú nové odpadkové koše a odstrániť graffiti.



Trnavské mýto je dôležitý dopravný uzol



Nesrovnal vo štvrtok spomenul, že súčasťou projektu je aj to, že investor bude nonstop tento priestor strážiť. Či to bude bezpečnostná služba alebo bezpečnostné kamery, ešte podľa primátora nevedia. „Je to na investorovi, ako to zariadi,“ poznamenal. Ako ďalej dodal, podchod by nemali na noc zatvárať. „Dopravná situácia je taká, že ľudia nevedia prejsť cez cestu. Preto by mali nechať podchod otvorený a mali by ho strážiť,“ zhrnul.



O prenájom priestorov prejavili záujem dve spoločnosti, okrem investora obchodného centra sa o revitalizáciu podchodu uchádzala spoločnosť, ktorá má v súčasnosti v podchode prevádzky. Bratislavskí mestskí poslanci vlani na septembrovom zasadnutí rozhodli, že podchod opraví firma Immocap Group.



Trnavské mýto je dôležitý dopravný uzol a križovatka v mestskej časti Nové Mesto. Je to križovatka ulíc Šancová, Vajnorská, Trnavská cesta a Krížna. Cez Trnavské mýto prechádza električková trať na Vajnorskú, Miletičovu a Krížnu ulicu a trolejbusová trať z Miletičovej na Šancovú ulicu.