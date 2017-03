Obrazom: V slávnostnej premiére uviedli film Únos o kauze zavlečenia syna prezidenta Kováča

Agent Tajnej služby Oskar

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) - V stredu večer uviedli v jednom z bratislavských multiplexov v slávnostnej premiére celovečerný triler Únos inšpirovaný udalosťami okolo kauzy zavlečenia Michala Kováča ml. v roku 1995 a jej dôsledkami. Podľa slov tvorcov film nie je dokumentom, ktorý by prinášal vernú rekonštrukciu vtedajších udalostí, iba sa od nich odráža.Posledný deň prvého roku mladej Slovenskej republiky sa schyľuje ku koncu a všetci okrem Predsedu oslavujú. Predseda však nemá čo sláviť.Prezident, ktorému vyšliapal chodník k funkcii, totiž odmietne vymenovať jeho šikovného Chalaniska za ministra, a stane sa tak pre Predsedu nepohodlným. Ten sa napokon rozhodne využiť svoj vplyv, aby Prezidenta svojským spôsobom zastrašil - o niekoľko mesiacov organizovaná skupina za bieleho dňa zmláti Prezidentovho syna a zavlečie ho do zahraničia.Mladý agent Tajnej služby Oskar to nevydrží a aby si očistil svedomie, prizná sa vyšetrovateľovi, že sa na príkaz svojich nadriadených na zavlečení zúčastnil. Tajní, ktorým šéfuje práve Predsedov obľúbený Chalanisko, si však podali ruku s mafiou.Oskar sa tak v strachu o svoj život s pomocou kamaráta Roba ukryje a zdanlivo sa po ňom zľahne zem. Robovo auto však o niekoľko mesiacov na to vybuchne a mladý chlapec, jediný kontakt na Oskara, v ňom zhorí zaživa.

Novinárka Marta

Ústrednú pieseň nahral Kali

Jednotlivé dejové línie prepája postava novinárky Marty, ktorá sa v kolotoči nekalých udalostí snaží domôcť spravodlivosti pre seba, pre mŕtveho Roba a jeho mamu a v neposlednom rade i pre svojho zavraždeného brata.Producent filmu Milan Stráňava o nakrútení snímky uvažoval už pred siedmimi rokmi. „Okrem toho, že film reflektuje politické udalosti na Slovensku z polovice 90. rokov, bola impulzom k jeho natočeniu aj kniha Dominika Dána Popol všetkých zarovná. Príbeh aj scenár za ten čas pozná veľa zmien. Urobili sme niekoľko zlých pokusov, ktoré nás od výslednej témy odvádzali, no tá posledná verzia je podľa mňa najbližšie k pravde a sme s ňou najspokojnejší,“ povedal Stráňava, ktorý na tvorbu scenára a réžiu filmu oslovil Marianu Čengel Solčanskú.Čengel Solčanskú zadanie podľa vlastných slov hneď zaujalo. Nebyť však toho, že ju osloví producent, vraj by sa do danej témy nepúšťala.„To, že ma nejaká téma nadchne, ešte nie je dôvod, aby o tom vznikol film - napriek tomu, že som vyštudovaná politologička, politické udalosti 90. rokov ma veľmi zaujímajú a o danej dobe som prečítala komplet všetko, čo vyšlo a videla som všetko, čo bolo nakrútené, sama by som nikdy neuvažovala o tom, že by som si túto tému vzala za svoju a iniciovala vznik takéhoto filmu. Musela som dostať producentské zadanie,“ priznala Čengel Solčanská v rozhovore pre agentúru SITA.„Téma je to však veľmi pútavá a som zvedavá, aký ohlas bude mať u divákov. Časť z nich bude podľa mňa zvedavá na samotný žáner, ale časť si pôjde tento film pozrieť práve preto, že v ňom bude hľadať pojítka s reálnymi dejinami,“ poznamenala režisérka.V úlohe Marty sa v trileri predstavila Rebeka Poláková. Popri mladej herečke sa v snímke objavilo i mnoho známych tvárí, medzi nimi napríklad Ján Greššo, Juraj Hrčka, Maroš Kramár, Ady Hajdu, Milan Ondrík, Dano Heriban, Tomáš Hanák či Eva Pavlíková. Okrem nich si vo filme zahrali aj Ingrid Timková, Gabriela Dolná, Katarína Kolajová, Milan Mikulčík, Marko Igonda, Jakub Rybárik a tiež mladí herci David Hartl či Vladislav Plevčík.„Herci boli skvelí a na pľace to fungovalo výborne. Ja mám veľmi rada svojich hercov, oni to asi cítia, a keď mám nejakého herca rada, tak vždy hľadám, do čoho by som ho obsadila. Hlavne to musia byť kvalitní ľudia a musím im veriť, že spravia to, čo od nich chcem. Obsadzovala som ich teda nie len typovo, ale hlavne na základe ich talentu. V Únose mal mať svoju postavu aj Ivan Palúch, preto ma tak zaskočila správa o jeho smrti a obsadila som aj nových mladých hercov, ktorých som videla buď v divadle alebo v iných filmoch a páčilo sa mi, ako tam hrali. Týmto ďakujem napríklad Petrovi Bebjakovi, že obsadil do Čističa Rebeku. Na tom filme som si overila, že je úžasná herečka,“ uviedla Čengel Solčanská, ktorá vraj na nakrúcanie spomína nielen s dávkou nostalgie, ale miestami i s prevráteným žalúdkom.

„Nikdy nezabudnem na ten okamih, keď sme donakrúcali. Ten si zapamätám navždy, tú úľavu. A nezabudnem ani na tie príšerné chvíle, keď sme točili smrť. Na to ja nie som stavaná a bolo pre mňa strašné vedieť, že dnes budeme točiť rozprsknutý mozog na kapote auta. Len som ráno dala pusu trojročnej dcére a odišla som do toho odporného prostredia,“ zasmiala sa režisérka.O hudbu pre film sa postaral Vlado Martinka. Ústrednú pieseň Pravda je len jedna nahral rapper Kali, pričom hudobne singel zastrešil producent Peter Pann.Na slávnostnej premiére sa zúčastnili aj prezident SR Andrej Kiska, podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová, minister kultúry Marek Maďarič a minister dopravy Árpád Érsek. Film Únos, ktorý vznikol za finančnej podpory Audiovizuálneho fondu a RTVS, môžu diváci a diváčky vidieť na plátnach slovenských kín od štvrtka 2. marca.