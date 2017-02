Obrazom: V Bratislave sa zrazila električka s autom

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Policajti vyšetrujú dopravnú nehodu v Bratislave, pri nákupnom centre na Vajnorskej ulici sa zrazili električka s autom. Ako ďalej agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, nehoda sa stala po 09:30.Podľa informácií z miesta dopravnej nehody vodič auta zn. Kia Soul prechádzal po Vajnorskej ulici v ľavom jazdnom pruhu v smere do mesta. Na mieste s vyznačeným smerom jazdy rovno vodič s autom odbočil doľava, cez úsek cesty, kde sa cesta križuje s koľajiskom. Tam sa auto zrazilo s električkou č. 4, ktorá išla po Vajnorskej ulici smerom do centra mesta. .Pre zrážku sa vodič auta zasekol vo vozidle, vyslobodiť ho museli hasiči. So zraneniami muža previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Ďalší ľudia sa podľa polície nezranili. Alkohol po dychovej skúške u vodiča električky vylúčili, vodičovi auta budú pre zistenie alkoholu brať krv. Škody, ktoré spôsobila dopravná nehoda, zisťujú.Nehoda ovplyvnila aj mestskú hromadnú dopravu. Ako informoval Dopravný podnik Bratislava na svojej oficiálnej webovej stránke, linky č. 2 a 4, ktoré prichádzali od centra, odkláňali na Trnavskom mýte do Ružinova a električky zo Zlatých pieskov premávali na železničnú stanicu (ŽST) Nové Mesto. Medzi Trnavským mýtom a ŽST Nové Mesto bola náhradná autobusová doprava. Autobusy liniek č. 50 a 51 od OD Slimák premávali, cez Kukučínovu - Riazanskú - Hálkovu - Jarošovu na Vajnorskú, linka 98 smer OD Slimák, premával priamo cez Jarošovu - Hálkovu a Rizanskú.