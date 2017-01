Obrazom: Ples v opere otvoril plesovú sezónu na Slovensku

BRATISLAVA 8 januára (WebNoviny.sk) - V sobotu večer sa v historickej budove SND v Bratislave uskutočnil 17. ročník dobročinného Plesu v opere, ktorý opäť symbolicky otvoril plesovú sezónu na Slovensku. Na tristo prominentných párov čakalo i tentoraz viacero unikátnych vystúpení.O prvý silný zážitok večera sa postarali už tvorcovia úvodného ceremoniálu, choreografka Jana Burkiewicz a hudobný dramaturg Oskar Rózsa, ktorí tentoraz siahli po jedinečnej téme návratu k slovenským koreňom prostredníctvom ľudových motívov a zvyklostí v netradičnom spojení s modernou.V hlavnej úlohe sa predstavil umelecký súbor Lúčnica, ktorý okrem vlastných inštrumentalistov počas vystúpenia sprevádzalo i kvarteto zložené z virtuóznych hudobníkov Martina Valihoru, Oskara Rózsu, Stanislava Palúcha a Marcela Comendanta. V dvoch z piatich obrazov sa na parkete po boku Lúčnice objavila i americká soulová a R´n´B speváčka Ali Caldwell, ktorá si spolu s nimi zaspievala dve slovenské ľudové piesne.O sprievodné slovo sa počas večera postarala herečka Zuzana Mauréry, ktorá v úvode Plesu v opere požiadala o tradičný príhovor jeho hostiteľov, riaditeľa SND Mariána Chudovského a generálneho riaditeľa Orange Slovensko Pavla Lančariča.Prekvapením aktuálneho ročníka Plesu v opere bola i osobnosť, ktorá symbolicky udrela na gong. Tentoraz organizátori touto úlohou poverili namiesto hlavného hudobného hosťa večera ambasádorku dobročinného poslania Plesu v opere a herečku činohry SND Emíliu Vášáryovú.povedala v úvode večera herečka.Následne hostí na parkete roztancoval rozhlasový Big Band Gustava Broma pod taktovkou legendárneho Vlada Valoviča, pričom v ďalších priestoroch divadla historickej budovy SND predstavila po prvý raz na Plese v opere svoj repertoár Ľudová hudba Lúčnica pod vedením primáša Martina Sleziaka. Svoju premiéru na Plese v opere si zažila i speváčka Celeste Buckingham, ktorá si zaspievala spolu s new-age popovou kapelou King Shaolin.povedala speváčka v rozhovore pre agentúru SITA.V druhej časti večera hostí zabavili David Koller Band s Lenkou Dusilovou a polnoc patrila známej nemeckej skupine Alphaville, ktorá zahrala svoje najväčšie hity ako Forever Young, Big In Japan či Sound Like a Melody. Ich vystúpením hudobný program však nekončil. Na pódium sa následne postavili Andrea Zimányiová spolu s Vašom Patejdlom a o zábavu sa postarala i skupina Funkiez spolu so speváčkou Nicole J. McCloud.Riaditeľka Plesu v Opere Andrea Cocherová zhodnotila večer nanajvýš pozitívne.povedala pre agentúru SITA.vyzdvihla charitatívny rozmer podujatia.Ples v opere si i tento rok niektorí prominenti vychutnali po prvý raz. Medzi plesových debutantov sa zaradil aj jeden z členov čestného plesového výboru, majster sveta a olympijský víťaz Matej Tóth.povedal pre agentúru SITA.Okrem neho po prvý raz na Ples v opere zavítali i herečka Oľga Belešová, herec Marek Majeský či moderátor Milan Zimnýkoval alias Junior.