Obrazom: Most v Nižnej sa môže zrútiť, situácia je kritická

Pred rokom a pol zo dňa na deň popraskal susedný most v Podbieli

ORAVA/ŽILINA 17. februára (WebNoviny.sk) – Tridsať členov krízového štábu sa zhodlo, že situácia je kritická a most v Nižnej sa môže kedykoľvek zrútiť. Pre poškodený most v Nižnej nad Oravou vyhlásil krízový štáb mimoriadnu situáciu. Hrozí, že most na hlavnom ťahu do Poľska popraská, podobne, ako sa to stalo v susednej obci Podbiel v septembri 2015.povedal šéf krízového štábu a starosta Nižnej nad Oravou Jaroslav Rosina.V najbližších dňoch začnú dopravu cez most riadiť semafory. Autá budú jazdiť stredom mosta, striedavo, v jednom smere. Do troch mesiacov by mali popri poškodenom moste postaviť dočasné premostenie.uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová.Most v Nižnej nad Oravou čaká na opravu už od roku 2012. Už vtedy bol v zlom stave. Posledné merania ale ukázali, že stav sa zhoršil o ďalšie dva stupne a už je most v havarijnom stave.povedala Hromcová.dodal šéf krízového štábu Jaroslav Rosina.Pred rokom a pol zo dňa na deň popraskal susedný most v Podbieli. Jeho oprava takmer rok komplikovala dopravu na Orave a stála viac ako šesť miliónov eur. Mosty v Nižnej a Podbieli sú od seba vzdialené len dva kilometre a majú rovnaký vek aj konštrukciu.