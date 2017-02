Obrazom: Brit Awards ovládli David Bowie a Ragn Bone Man

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) - David Bowie a RagnBone Man získali po dve BRIT Awards. Medzi ocenenými sú aj Emeli Sandé, The 1975, One Direction, Drake, Beyoncé, Adele či Robbie Williams. Tohtoročné udeľovanie BRIT Awards ovládli zosnulý spevák a hudobník David Bowie a spevák RagnBone Man. Obaja získali po dve trofeje.



Legendárneho Bowieho vyhlásili za najlepšieho britského interpreta a ocenili aj jeho posledný album Blackstar, ktorý vydal vlani 8. januára, dva dni pred smrťou. Slávneho rodáka z Londýna zastupoval na pódiu jeho syn, filmár Duncan Jones. "Vždy podporoval ľudí, ktorí sa považovali za trocha zvláštnych. Táto cena je pre všetkých výstredných ľudí a tiež pre tých, ktorí robia nekonvenčné veci," uviedol 45-ročný Jones. .



Tridsaťdvaročný RagnBone Man, ktorý má na konte hit Human, uspel v kategóriách Britský prelomový interpret a Critics choice. Najlepšou britskou interpretkou je Emeli Sandé a medzi britskými skupinami uspeli The 1975. Za najlepší singel vyhlásili skladbu Shout Out To My Ex formácie Little Mix.



Skupina One Direction dostala trofej za videoklip k piesni History. V medzinárodných kategóriách uspeli kanadský spevák a rapper Drake, speváčka Beyoncé a skupina A Tribe Called Quest. Adele si pripísala na konto ocenenie za globálny úspech a Robbie Williams dostal Icon Award.







Počas ceremoniálu, ktorý sa konal v londýnskej O2 aréne, si zaspomínali aj na zosnulého Georgea Michaela. "Jeho krásny hlas bude žiť navždy ako darček pre nás všetkých," uviedol Andrew Ridgeley, interpretov niekdajší kolega z dua Wham!.



Chris Martin z kapely Coldplay predstavil Michaelovu skladbu A Different Corner, pričom z veľkej obrazovky nad pódiom spieval spolu s ním aj zosnulý autor piesne. Medzi vystupujúcimi boli aj The 1975, Little Mix, Bruno Mars, Emeli Sandé, Skepta alebo Robbie Williams. Spoločne sa predstavili Katy Perry a Skip Marley, The Chainsmokers a Coldplay a tiež Ed Sheeran a Stormzy.



Prehľad víťazov a víťaziek BRIT Awards 2017:



Britský interpret: David Bowie



Britská interpretka: Emeli Sandé



Britská skupina: The 1975



Britský prelomový interpret: Rag'n'Bone Man



Critics' choice: Rag'n'Bone Man



Britský singel: Little Mix - Shout Out To My Ex



Britský album: David Bowie - Blackstar



Britský videoklip: One Direction - History



Medzinárodný interpret: Drake



Medzinárodná interpretka: Beyoncé



Medzinárodná skupina: A Tribe Called Quest



Ocenenie za globálny úspech: Adele



Icon Award: Robbie Williams