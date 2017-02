Obrázkom vdovy som neporušil žiadny zákon, bráni sa Matovič

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Predseda OĽaNO Igor Matovič neprinesie vo štvrtok do rokovacej sály NR SR vizuálne pomôcky. "Nedám im zámienku. Zistím, čo im vadilo, kde bol problém," povedal na tlačovej besede s tým, že nespraví nič, čo by schôdzu, na ktorej má byť odvolávaný premiér Robert Fico, zablokovalo.



Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) prerušil 13. schôdzu parlamentu hneď na jej začiatku. Dôvodom bolo, že predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič neposlúchol Dankovu výzvu nepoužívať obrázky. Líder OĽaNO pokračoval vo svojej reči, pričom argumentoval, že obrázky sú súčasťou predkladaného materiálu, a tým neporušuje rokovací poriadok. Predseda parlamentu ho následne vykázal zo sály a zvolal poslanecké grémium..



Podľa Matoviča koaliční politici zabránili začať schôdzu o podvode, ktorý sa týka jedného milióna domácností. Podľa neho nie je náhoda, že NAKA v deň mimoriadnej schôdze vykonávala prehliadku priestorov u Ladislava Baštrnáka. Pripomenul, že v lete deň pred odvolávaním ministra vnútra Roberta Kaliňáka polícia tiež robila raziu u Baštrnáka.



Andrej Danko sa podľa Matoviča zľakol fotografie chudobnej vdovy, na ktorej chceli ukázať, čo spáchali na ľuďoch. "Neporušil som žiadny zákon," vyhlásil s tým, že Danko sa mu vyhráža disciplinárnym stíhaním a pokutou 2000 eur. Matovič sa proti nej bude brániť na ústavnom súde. "Budú ma dávať na disciplinárku za to, že obrázok bol väčší a nie je čiernobiely," konštatoval. Podľa neho nikde v zákone nie je zakázané poslancovi priniesť do sály prílohy k návrhu. "Je to šikana a buzerácia zo strany vedenia NR SR," vyhlásil.



Matovič odmieta tvrdenia, že by bol vulgárny. Zdôraznil, že vulgárne slová nepoužíva. Z používania vulgarizmov obvinil podpredsedu parlamentu Bélu Bugára, ktorý používa nádavku každé druhé slovo. "Prisahám na zdravie svojich detí, že nepoužívam vulgárne slová," vyhlásil. Bugár sa mal podľa neho vyjadrovať vulgárne pred Veronikou Remišovou, pričom mal použiť slovo "kur..". Remišová to povedala Matovičovi a ten jej sľúbil, že to nikdy nepoužije.