Obrák v Maribore ovládla Worleyová, Vlhová urobila chybu

MARIBOR 7. januára (WebNoviny.sk) - Američanka Mikaela Shiffrinová v slovinskom Maribore nedovŕšila víťazný hetrik v obrovskom slalome z pretekov Svetového pohára alpských lyžiarok. Po dvoch triumfoch na sklonku minulého kalendárneho roka v Semmeringu skončila Shiffrinová v Maribore na 4. mieste, keď si neudržala líderskú pozíciu po 1. kole.



Víťazkou sa stala francúzska špecialistka Tessa Worleyová, ktorá po Killingtone a Sestriere dominovala tretíkrát v tejto sezóne a celkovo po jedenásty raz v kariére v tejto najtechnickejšej disciplíne. Majsterka sveta zo Schladmingu 2013 Worleyová zvíťazila s náskokom 16 stotín sekundy pred Taliankou Sofiou Goggiovou a 25 stotín pred Švajčiarkou Larou Gutovou. "Z prvého kola som nemala celkom dobrý pocit, ale z toho druhého už áno. Je skvelé vrátiť sa na najvyšší stupienok v pretekoch Svetového pohára," uviedla 27-ročná Worleyová pre Eurosport.



Na čele Svetového pohára má Shiffrinová náskok 205 bodov pred Gutovou. Slovenka Veronika Velez-Zuzulová je šiesta a jej krajanka Petra Vlhová deviata. V hodnotení obrovského slalomu vedie Worleyová so ziskom 500 bodov pred Shiffrinovou (415). Vlhovej patrí 13. priečka.



Sobotňajšie preteky Zlata Lisica v Maribore nevyšli Petre Vlhovej. Po veľkej chybe vo vrchnej časti trate síce prišla do cieľa prvého kola, ale až na 58. mieste s odstupom 5,85 s za líderkou Shiffrinovou a premiérovo v tejto sezóne nezabodovala do hodnotenia SP v obrovskom slalome. Predtým skončila dvakrát ôsma (Sölden, Semmering), dvakrát trinásta (Killington, Semmering) a raz dvadsiata druhá (Sestriere).



Dvadsaťjedenročná Liptáčka sa na trati Pohorje 2 nad Mariborom predstavila s najnižším číslom v kariére "17", čo je výsledok jej skvelého progresu v aktuálnej sezóne pod vedením talianskeho trénera Livia Magoniho. Pre porovnanie - v úvodných pretekoch súťažného ročníka v rakúskom Söldene mala štartovné číslo 55.



Smolu mala držiteľka veľkého glóbusu spred dvoch rokov Anna Veithová. Po náročnej operácii kolena a dlhej odmlke sa vracajúca Rakúšanka bola po prvom kole v Maribore nádejne ôsma, ale v tom druhom sa jej stala osudnou nerovnosť na trati. V ryhe pred nájazdom do jednej z bránok jej "roztiahlo" lyže a mala po nádejách.



1. Tessa Worleyová (Fr.) 2:16,96 min, 2. Sofia Goggiová (Tal.) +0,16, 3. Lara Gutová (Švaj.) +0,25, 4. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,42, 2. 5. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,98, 6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,12,...58. Petra Vlhová (SR) +5,80 - v 1. kole, nepostúpila do 2. kola



1. Tessa Worleyová (Fr.) 500 bodov, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) 415, 3. Lara Gutová (Švaj.) 310, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 265, 5. Marta Bassinová (Tal.) 205, 6. Ana Drevová (Slovin.) 1764,... 13. Petra Vlhová (SR) 113