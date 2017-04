Obnovili Pisztoryho palác v bratislavskom Starom meste

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Bratislavská mestská časť Staré Mesto ukončila projekt obnovy Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici v hlavnom meste. Povedal to na tlačovej konferencii starosta Starého Mesta Radoslav Števčík s tým, že rekonštrukcia paláca pozostávala najmä z obnovy fasád a strechy paláca.





Projekt bol financovaný z grantu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu, ktorý pokryl 85 percent nákladov, zvyšok dofinancovala staromestská samospráva. Pri grante išlo o sumu 566-tisíc eur, Staré Mesto vyčlenilo vo svojom rozpočte sumu takmer 100-tisíc eur.



“Keďže má Pisztoryho palác novú strechu, nebude už dochádzať k jeho deštrukcii zatekaním. V minulosti nedostatočným vykurovaním interiér paláca chátrali, preto sme sa rozhodli aj pre novú kotolňu. Záchrana a obnova paláca sa však nekončí, v krátkom čase by sme chceli zrekonštruovať dvor a tiež plánujeme zreštaurovať interiéry,“ povedal Števčík.









S ďalšou obnovou pomôžu aj študenti



Na reštaurovanie interiérov prisľúbila spoluprácu Katedra reštaurovania Vysokej školy výtvarní umení v Bratislave.



“Chceme urobiť reštaurátorský výskum stien pre zmapovanie jednotlivých vrstiev, či sa tam nachádza nejaká maľba," uviedla vedúca Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarní umení v Bratislave Jana Križanová.



Okrem Katedry reštaurovania sa na ďalšej obnove paláca budú podieľať aj študenti 5. ročníka Katedry architektúry Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. “Tí pripravujú štúdiu funkčného využitia Pisztoryho paláca,“ doplnila pedagogička z Katedry architektúry Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Eva Borecká.



Palác má históriu a kultúrnu hodnotu



Podľa veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva Ingy Magistad má Bratislava veľa hodnotných kultúrnych pamiatok a Pisztoryho palác je nepochybne jednou z nich.



“Palác má históriu a kultúrnu hodnotu nielen pre Slovákov, ale aj pre Európanov. Počas dvoch rokov, kým trvala rekonštrukcia paláca, sa podarilo nielen vymeniť strechu a omietnuť fasády, ale vymeniť aj okná a dvere a ďalšie. Vďaka týmto prácam budeme schopní ochrániť a zachovať hodnotu tejto pamiatky pre budúce generácie, ako aj urobiť priestory prístupnejšími pre obyvateľov Bratislavy a jej návštevníkov,“ uviedla Magistad.



Pisztoryho palác dal postaviť lekárnik židovského pôvodu Felix Pisztory v 90. rokoch 19. storočia v eklektickom štýle ako vlastný domov a ambulanciu. V budove sídlilo počas 2. svetovej vojny nemecké veľvyslanectvo, neskôr v období socializmu Leninovo múzeum. Bočné krídlo paláca sa do roku 2005 využívalo ako Dom zahraničných Slovákov. V roku 2017 staromestská samospráva zaradila palác do siete svojich kultúrnych zariadení.