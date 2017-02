Obhajca titulu Kližan postúpil v Rotterdame do štvrťfinále

Slovenský tenista Martin Kližan zvíťazil za 114 minút 6:7 (5), 6:4, 6:1 nad rovnako nenasadeným Nemcom Philippom Kohlschreiberom v stredajšom....

ROTTERDAM 15. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Martin Kližan zvíťazil za 114 minút 6:7 (5), 6:4, 6:1 nad rovnako nenasadeným Nemcom Philippom Kohlschreiberom v stredajšom stretnutí osemfinálového 2. kola dvojhry na turnaji ATP World Tour 500 ABN AMRO World Tennis Tournament v holandskom Rotterdame. Nezastavil ho ani tucet es od veterána. Premenil 4 zo 6 brejkbalov, sám vymazal všetkých šesť hrozieb, ktorým čelil.



Obhajca titulu v aréne Ahoy Kližan odplatil 33-ročnému 33. hráčovi hodnotenia Kohlschreiberovi nezdar 6:1, 6:7 (2), 6:7 (5), ktorý sa zrodil pred necelými štyrmi rokmi v osemfinále na antuke v Barcelone aj z jedného Slovákovho mečbalu na príjme..







Nastúpi proti jednému z dvojice Berdych - Gasque



V piatkovom štvrťfinále bude Kližan hrať s úspešným zo štvrtkového osemfinálového duelu Tomáš Berdych (ČR-4) - Richard Gasquet (Fr.). Proti 31-ročnému finalistovi Wimbledonu 2010 Berdychovi (13.) má bilanciu 0:4 vrátane päťsetovej prehry v 2. kole newyorských grandslamových US Open 2014. Nehrali spolu už viac ako dva roky. S tridsiatnikom Gasquetom (19.) stojí Kližan 0:2 od neúspechu 3:6, 4:6 vo štvrťfinále na tráve v Eastbourne v júni 2014.



Kližan hneď v úvodnom geme odvrátil tri Kohlschreiberove jednotlivé brejkbaly. Napokon to boli jediné šance prijímajúceho hráča až do stavu 6:6. Slovák viedol v tajbrejku 2:0 aj 5:3, ale koncovka patrila Nemcovi. Na returne v deviatej hre druhej časti Kližan od skóre 40:0 zužitkoval druhý brejkbal a potom si - cez jednu hrozbu straty servisu - vynútil rozhodujúce dejstvo. Premenil tretí setbal. Navyše, v úvode tretej časti unikol Slovák na 3:0 s dvojitým brejkom, na 4:0 sa posunul cez manko 15:40 a už nepripustil žiadne komplikácie. V siedmej hre dosiahol ešte jeden brejk.



Už má istotu 90 bodov do počítačového poradia



Dvadsaťsedemročný Petržalčan Kližan prišiel o renkingového body za spomenutý vlaňajší rotterdamský celkový úspech už 13. februára, klesol z 36. na 73. pozíciu vo svetovom rebríčku. Minulý týždeň bol vo štvrťfinále v bulharskej Sofii. V utorok v 1. kole prekonal Španiela Fernanda Verdasca extravagantne 6:4, 0:6, 6:1. Už má istotu 90 bodov do počítačového poradia a prémie 46 620 eur pred zdanením. Tento týždeň je čisto teoreticky v jeho dosahu aj 35. priečka.



Asociácia tenisových profesionálov (ATP) v decembri stanovila, že Kližan predviedol obrat roka na hlavnom profesionálnom okruhu, pričom na najvyššiu priečku sa ako "balíček" dostali dve jeho záchrany práve na ceste za rotterdamským primátom. Najprv vo štvrťfinále zdolal Španiela Roberta Bautistu-Aguta 6:7 (5), 7:6 (6), 6:0 cez päť mečbalov a potom si v semifinále poradil 6:7 (3), 7:6 (7), 6:2 s Francúzom Nicolasom Mahutom, v tomto prípade odvrátil tri mečbaly. ATP označila jeho počínanie za houdiniovské. Osem vymazaných mečbalov bolo najviac od roku 2001, keď Španiel Felix Mantilla získal trofej v Palerme po tom, ako čelil deviatim bezprostredným nebezpečenstvám prehry - všetkým v semifinále proti krajanovi Albertovi Portasovi.







- Philipp Kohlschreiber (Nem.) 6:7 (5), 6:4, 6:1 za 114 minút