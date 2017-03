Občianska konzervatívna strana podala trestné oznámenie na Mečiara za ohováranie exprezidenta Kováča

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) - Občianska konzervatívna strana (OKS) podala trestné oznámenie na expremiéra Vladimíra Mečiara za ohováranie zosnulého prezidenta Michala Kováča v utorňajšej relácii televízie TA3.



Ako agentúru SITA informoval predseda strany Ondrej Dostál, strana sa domnieva, že Mečiar mohol spáchať trestný čin ohovárania aj pokiaľ ide o manželku Michala Kováča a ich syna Michala Kováča mladšieho. Bývalý premiér v relácii diskutoval na tému ním udelených amnestií..





Údajné prijatie milióna dolárov



Mečiar v relácii mimo iného uviedol: "Pokiaľ išlo o to obdobie jeho vrátenia naspäť, tak už bola situácia iná, lebo na dobu pobytu, čo bol Michal Kováč mladší v Rakúsku, to trvalo šesť mesiacov, mal voľný pohyb v Rakúsku, nesmel prekročiť hranicu, na dobu pobytu dostal zo zahraničných zdrojov 100 000 dolárov, ktoré nikto nepoprel, jeho rodičia dostali na podporu milión dolárov, ktoré tiež nikdy nepopreli, pretože poznám toho, kto to dával a pokiaľ išlo o ten pobyt tam a to ostatné, čo bolo, doma zatiaľ pracoval otecko. Spisy, ktoré boli o obvinení Kováča mladšieho, začali sa stenčovať. Dokonca v jednom prípade aj našli toho, kto z tých spisov vyberal, bol odsúdený, potrestaný aj istou sumou peňazí, aj vylúčením z policajného zboru.“





Z kontextu vyjadrenia je podľa OKS zrejmé, že expremiér Mečiar naznačuje podiel prezidenta Kováča na marení vyšetrovania jeho syna a súvislosť medzi údajným prijatím milióna dolárov zo zahraničia a touto aktivitou.



"Verejnosti nie je známa informácia, žeby prezident Michal Kováč v súvislosti so zavlečením svojho syna do Rakúska spolu so svojou manželkou prijal sumu milión dolárov zo zahraničných zdrojov. Prípad zavlečenia prezidentovho syna bol médiami a verejnosťou podrobne sledovaný a bol v uvedenom období predmetom ostrého politického zápasu medzi Mečiarovou vládou a opozíciou. Je pravdepodobné, že keby sa uvedená informácia zakladala na pravde, bola by zverejnená už v tom období, prípadne neskôr," konštatuje OKS. Vzhľadom na to, že sa tak nestalo, možno podľa strany dôvodne predpokladať, že tento Mečiarov výrok je lož.



Mečiar podľa OKS opakovane klame



Ak by prezident Slovenskej republiky spolu s manželkou v čase výkonu funkcie prijal zo zahraničných zdrojov milión dolárov, neoznámil túto skutočnosť verejnosti a zároveň by prijatie tejto čiastky súviselo s tým, že sa podieľal na marení vyšetrovania vlastného syna, išlo by podľa OKS o údaje, ktoré by vážne spochybňovali jeho dôveryhodnosť a boli by spôsobilé značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov.





"Rovnako by boli spôsobilé značnou mierou ohroziť vážnosť jeho manželky u spoluobčanov, keďže by sa na takomto konaní mala podieľať. Ak sú však tieto údaje nepravdivé a boli Vladimírom Mečiarom verejne oznámené, mohlo prísť k spáchaniu trestného činu ohovárania," uvádza OKS.



Podľa vyhlásenia strany je otázne, či akýmkoľvek výrokom Vladimíra Mečiara, ktorý je všeobecne známy tým, že opakovane klame, môže reálne dôjsť k ohrozeniu vážnosti kohokoľvek. "Avšak pre posúdenie, či došlo k spáchaniu trestného činu ohovárania, je dôležité, či sú predmetné nepravdivé údaje na to spôsobilé. Preto sme prokuratúru požiadali, aby naše podozrenie preverila," dodala OKS.



