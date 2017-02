Obchvat Žiliny by mal byť odovzdaný do užívania na jeseň

Konštrukcia mosta dosahuje dĺžku až 1 493 metrov

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) - Úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno by mal byť sprístupnený motoristom na jeseň tohto roku. Ako Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vo štvrtok informovala, práce na stavbe obchvatu Žiliny v dĺžke 4,25 kilometra pomaly finišujú. Súčasťou úseku je dvojrúrový tunel Považský Chlmec v dĺžke 2 218 metrov a estakáda ponad vodnú nádrž Hričov.Diaľnica začína priamym napojením na už sprevádzkovaný úsek D1 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov. Následne premosťuje 1,4 km dlhou estakádou Hričovskú priehradu a potom vchádza do tunela Považský Chlmec. Estakáda stojí na 57 pilieroch, z nich 35 je vo vode. Tunel sa razil zo šiestich strán súčasne s pomocou 240 robotníkov a 35 strojov. .priblížila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.Po krajoch estakády bude protihluková stena so stĺporadím zabezpečujúcim osvetlenie proti nárazu vtákov.dodala hovorkyňa.Úsek D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno je vo výstavbe od leta 2014 a pôvodne mal byť ukončený v júni tohto roku. Zhotoviteľ požiadal o predĺženie lehoty výstavby do septembra. Úsek stavia konzorcium stavebných spoločností EuroviaSK, a. s., Košice, Hochtief CZ, a. s., Praha a SMS, a. s., Banská Bystrica (predtým Stavby mostov Slovakia). Diaľnicu sa zaviazali postaviť na základe zmluvy z mája 2014 za 254,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (305,88 mil. eur vrátane dane).Výstavba úseku je financovaná najmä z peňazí Európskej únie a v menšej miere zo štátneho rozpočtu v rámci dvoch programových období, a to z operačných programov Doprava 2007 - 2013 a Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Po dobudovaní úseku D3 by mali motoristi v porovnaní s jazdou po súbežných cestách prvej triedy ušetriť tri a pol minúty.