BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) - Obchody v nedeľu nechceme zatvárať, pripomína Sulík. Nevidíme žiadny dôvod na obmedzovanie slobody ľudí, konkrétne tých, ktorí si chcú počas sviatku privyrobiť alebo tých, ktorí si chcú počas neho niečo kúpiť.



Prečo práve obchody, pýtal sa Sulík



V súvislosti s návrhom, aby počas kresťanských sviatkov nemohli ľudia podnikať to v diskusnej relácii televízie TA3 V Politike povedal predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a europoslanec Richard Sulík. "Nerozumieme, prečo práve obchody a predavači. Prečo nie všetko iné, reštaurácie, kiná, zábavné parky alebo doprava a vlaky?" pýtal sa.



"Tak všetci buďme doma a nech sa život kompletne zastaví. O čo je matka pracujúca v obchode lepšia ako matka, ktorá pracuje v reštaurácii? Zatvorme aj všetky čerpacie stanice, všetko zatvorme a vráťme sa do doby kamennej," zhrnul Sulík s tým, že niekoľko rokov dozadu mohli mať v zahraničí obchody cez týždeň otvorené do 18:30, v sobotu do 14:00 a raz za čas v sobotu do 16:00, celému svetu však boli podľa Sulíka Nemci na smiech.



"Nemyslíme si, že čokoľvek je v Nemecku, je to správne a treba to aj tu urobiť. Je to zlé a obmedzuje to slobodu ľudí. Kto chce v nejaký sviatok oslavovať, nech ho oslavuje. My, liberáli, nebránime niekomu oslavovať, ale nech nediktujú ostatným, ako majú žiť. Mne chcú zabrániť, aby som si mohol kúpiť teplé rožky počas sviatku," vyhlásil v relácii predseda opozičnej strany.



"Na to je najlepší argument ten, že tí hnusní zamestnávatelia by nedali žiadne príplatky, keby to nebolo stanovené zákonom," dodal. "Treba rozumne stanoviť poplatky, ale nezakazujme mať otvorené práve obchody," doplnil europoslanec.



O župných voľbách



Sulík v televízii spomenul aj to, že ak prejdú nové pravidlá voľby predsedov slovenských samosprávnych krajov a druhé kolo volieb zrušia, strana SaS to bude vnímať ako veľkú chybu, ktorá ide proti zásadám rozumného volebného systému. "My sme sa k tomu v minulosti vyjadrili, aj sme zverejnili návrhy na zlepšenie volebného systému. Tam sme sa snažili vysvetliť, prečo je dobré mať dvojkolovú voľbu," pripomenul.



"Keď volíme jedného človeka, napríklad prezidenta alebo predsedu samosprávneho kraja, voľba by mala byť dvojkolová. Posledné prezidentské voľby v prvom kole vyhral Robert Fico s viac ako 500-tisíc hlasmi, Andrej Kiska bol druhý, potom tam boli páni Kňažko a Procházka. V druhom kole to však všetko bolo úplne inak. Keby tak bola len jednokolová voľba, zvíťazí Robert Fico, aj keď väčšina ľudí chcelo mať iného prezidenta ako Fica. A to isté je tiež pri voľbe predsedu kraja, tiež by tam mali byť dve kolá. Preto hovoríme, že zrušiť druhé kolo volieb považujeme za hrubú chybu," poznamenal Sulík s tým, že by bolo rozumné urobiť dvojkolovú voľbu aj pri voľbe primátorov a starostov.



Tu sa však podľa neho objavuje argument, že je to drahé. "Spojme teda komunálne voľby s voľbou predsedov samosprávnych krajov, tento návrh podporíme. Možnosťou je tiež zlúčiť eurovoľby s prezidentskými voľbami. Aj tento návrh by sme podporili," ukončil predseda SaS.